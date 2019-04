Skąd się biorą ptaki w miastach? - 01-04-2019 Najprawdopodobniej większość gatunków ptaków kolonizuje miasta z terenów wokół nich, nie zaś przylatuje z innych ośrodków miejskich. Do takich wniosków doszli naukowcy, którzy wykorzystali techniki molekularne do zbadania mechanizmów zajmowania miast przez łyski. czytaj dalej

Giną po długiej podróży

Ptaki, których uwagę przyciąga sztuczne światło w wysokich blokach i drapaczach chmur, często są zdezorientowane i uderzają w ściany, które zwykle zrobione są ze szkła. Takie zderzenia często wiążą się z poważnymi obrażeniami, a nawet śmiercią zwierząt.

Problem jest szczególnie wyraźny podczas sezonów migracyjnych wiosną i jesienią, kiedy ptaki przelatują z Kanady do Ameryki Łacińskiej przez środkowe Stany Zjednoczone. Laboratorium Ornitologiczne Cornella wydało listę najbardziej niebezpiecznych miast dla migrujących ptaków. Szacuje się, że od uderzenia w wysokie budynki każdego roku w całej Ameryce Północnej umiera ponad pół miliarda ptaków. Wyniki opublikowano w periodyku "Frontiers in Ecology and the Environment".

Chicago jest najbardziej niebezpiecznym miejscem dla ptaków - zarówno wiosną, jak i jesienią. Tam ptaki, które w podróży pokonały tysiące kilometrów, giną w ciągu zaledwie kilku sekund, gdy zderzają się ze szklanymi budynkami. Tuż za Chicago plasują się Houston i Dallas. Łącznie w tych miastach ginie około 600 milionów ptaków.

- Tutaj istnieje największe zagrożenie dla migrujących ptaków, niezależnie od pory roku - napisał Kyle Horton, jeden z autorów badań, w oświadczeniu na stronie Laboratorium.

Rozprasza światło

Trudno jest dokładnie oszacować liczbę zabitych zwierząt, ale badania opublikowane w 2014 roku w "The Condor: Ornithological Applications" wskazują, że rocznie w USA w wyniku zderzenia z wysokimi budynkami ginie miliard ptaków. Jest to druga w kolejności nienaturalna przyczyna śmierci ptaków. Wieżowce ustępują miejsca tylko dziko i wolno żyjącym kotom - szacuje się, że zabijają one cztery razy więcej ptaków, niż ginie podczas kolizji z budynkami.

Problem pogarsza pora dnia migracji - większość ptaków lata nocą. To sprawia, że w ciemnościach z łatwością są przyciągane przez blask drapaczy chmur, a także narażone są na kolizje z budynkami. Dla niektórych z nich światło wydobywające się z szyb może się okazać tak dezorientujące, że latają wokół i w konsekwencji padają z wycieńczenia.

Niektóre ptaki mogą też mylić rośliny znajdujące się za szybami - lecące zwierzęta uznając je za bezpieczne miejsca do lądowania, w efekcie rozbijają się.