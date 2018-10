"Ludzie spakują swoje rzeczy i wyjadą". Krajobraz zniszczeń po przejściu Michaela - 13-10-2018 Cyklon Michael do tej pory odebrał życie co najmniej osiemnastu osobom, ale bilans ofiar śmiertelnych może być większy. Na samej Florydzie za zaginione uznaje się ponad dwa tysiące osób. Trwają akcje poszukiwawcze z pomocą psów, dronów i ciężkiego sprzętu. czytaj dalej

W kierunku Portugalii zmierza huragan Leslie. Żywioł określany jest pierwszą kategorią w skali Saffira-Simpsona. Według najnowszych danych Portugalskiego Instytutu Morza i Atmosfery (IPMA), jego skutki będzie można odczuć już w ciągu najbliższych kilku godzin.

Prędkość z jaką Leslie będzie przemieszczać się na północny-wschód wyniesie około 60 kilometrów na godzinę. Potem huragan będzie stopniowo tracić na sile i stanie się burzą posttropikalną, aby ostatecznie zaniknąć w poniedziałek.

Zgodnie z informacjami Amerykańskiego Centrum do spraw Huraganów (NHC), centrum huraganu Leslie o godzinie 20 znajdowało się około 320 kilometrów od stolicy Portugalii - Lisbony.

Wydano alerty

Huragan przyniesie porywisty wiatr wiejący z prędkością do 100 kilometrów na godzinę. Niebezpieczne mogą być też intensywne opady deszczu, a także wysokie fale. Na Półwyspie Iberyjskim może spaść do 100 litrów wody na metr kwadratowy.

Wideo Prognozowana prędkość porywów wiatru huraganu Leslie (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Na sobotę i noc z soboty na niedzielę dla dystryktów Aveiro, Coimbra, Leiria, Santarém, Lisbony i Setúbal wydano ostrzeżenia trzeciego stopnia przed sztormem i porywistym wiatrem. W pozostałych regionach obowiązują alerty pierwszego stopnia przed ulewnym deszczem, a drugiego stopnia przed porywistym wiatrem.

W niedzielę Leslie będzie kontynuował swoją wędrówkę. Ostrzeżeniami trzeciego stopnia przed porywistym wiatrem i ulewnym deszczem objęto 13 z 18 dystryktów. W pozostałych regionach wydano alerty pierwszego i drugiego stopnia.

Żywioł zagraża też Hiszpanii, a szczególnie wyspie Majorka, gdzie kilka dni temu w wyniku gwałtownych powodzi zginęło 12 osób.

Ostrzeżenia meteorologiczne dla Portugalii na niedzielę (meteoalarm.eu/IPMA)

Prognozowana trasa huraganu Leslie - godzina 21 (NHC NOAA)

Najdłużej żyjąca burza?

Nie jest wykluczone, że po dotarciu do Europy Leslie "odbije się" od Starego Kontynentu i ruszy na Afrykę, do Maroka. W takim wariancie, huragan może stać się burzą o najdłuższym czasie życia na Oceanie Atlantyckim w historii. Leslie pojawiła się na Atlantyku 23 września. Początkowo była burzą tropikalną, potem jej siła wzrosła do huraganu pierwszej kategorii, by znowu stać się burzą.

Status huraganu "odzyskała" we wtorek.

Niewykluczone, że zaraz po Leslie do Europy dotrze cyklon Michael, który spustoszył południowo-wschodnie Stany Zjednoczone.