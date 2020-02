WHO: przypadki przeniesienia koronawirusa między ludźmi w 12 krajach poza Chinami - 18-02-2020 Dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus poinformował na konferencji prasowej, że przypadki przeniesienia koronawirusa SARS-CoV-2 z człowieka na człowieka poza Chinami odnotowano w 12 krajach. Do tej pory z powodu wirusa na całym świecie zmarło 1870 osób, a zakażone są ponad 72 tysiące. czytaj dalej

Chińska Narodowa Komisja Zdrowia poinformowała, że liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła do 2004 w części kontynentalnej Chin. W ciągu ostatnich 24 godzin zmarło 136 osób. Jak podała komisja, 132 nowe przypadki śmiertelne odnotowano w prowincji Hubei, z czego 116 w mieście Wuhan, gdzie wybuchła epidemia. W Hubei liczba ofiar śmiertelnych wynosi 1921.

Potwierdzono 1749 nowych przypadków zakażenia, z czego 1693 w prowincji Hubei. Tym samym liczba osób zainfekowanych w Chinach wzrosła do 74 185, z czego 61 682 w Hubei.

Według komisji nastąpił spadek liczby osób zakażonych, bowiem dzień wcześniej informowano o 1886 nowych przypadkach infekcji. Mamy do czynienia jednak ze wzrostem w bilansie ofiar śmiertelnych, ponieważ dobę wcześniej odnotowano 98 nowych zgonów.

We wtorek dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus powiedział, że do tej pory odnotowano 92 przypadki przeniesienia (transmisji) koronawirusa SARS-CoV-2 z człowieka na człowieka w 12 krajach poza Chinami.

Druga ofiara śmiertelna w Hongkongu

W Hongkongu zmarła druga osoba zakażona koronawirusem - poinformowały w środę tamtejsze służby medyczne. To 70-letni mężczyzna, jedna z 62 osób, u których wcześniej stwierdzono infekcję.

To szósty przypadek śmiertelny spowodowany koronawirusem poza Chinami kontynentalnymi. Wcześniej po jednym zgonie odnotowano także w Hongkongu oraz na Tajwanie, we Francji, na Filipinach i w Japonii.



15 nowych przypadków zakażenia odnotowano w Korei Południowej. W mieście Daegu i w otaczającej je prowincji Gyeongsang Północny potwierdzono 13 przypadków zachorowania. Infekcję w tym kraju stwierdzono łącznie u 46 osób.

Potwierdzone przypadki koronawirusa na świecie (tvnmeteo.pl)

Koniec kwarantanny na wycieczkowcu

Kto umiera najczęściej, która płeć bardziej zagrożona. Największe studium na temat koronawirusa - 18-02-2020 We wtorek Chińskie Centrum do spraw Kontroli i Profilaktyki Chorób wydało największe od początku wybuchu epidemii podsumowanie dotyczące zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Na potrzeby analizy przebadano 44 tysiące przypadków. W raporcie czytamy między innymi, że zakażeni mężczyźni umierają częściej niż zakażone kobiety.

Na statku wycieczkowym Diamond Princess zacumowanym w pobliżu portu w Jokohamie, zakończyła się w środę kwarantanna w związku z epidemią koronawirusa. Na statku stwierdzono 542 przypadki zakażenia. Jak poinformowało tamtejsze ministerstwo zdrowia, w środę z pokładu powinno zejść około 500 zdrowych osób. Cały proces zamykania kwarantanny powinien zakończyć się w piątek.

Na wycieczkowcu, który wypłynął z Jokohamy 20 stycznia i wrócił 3 lutego, utknęło ponad 3,7 tysiąca osób, w tym ponad 2,6 tysiąca pasażerów z 56 krajów. Jest wśród nich trzech Polaków. Polskie MSZ informowało w ubiegłym tygodniu, że nie wykryto u nich koronawirusa.

U 80-letniego obywatela Chin jako u pierwszej osoby na statku potwierdzono zakażenie koronawirusem. 25 stycznia został wysadzony na ląd w Hongkongu i przekazany służbom medycznym. W Hongkongu armator postanowił skierować statek do portu w Jokohamie i zorganizował badania lekarskie pasażerów oraz załogi.

Relacja pasażerki z wycieczkowca Diamond Princess.

Wycieczkowiec Diamond Princess jest największym skupiskiem osób zakażonych koronawirusem poza Chinami kontynentalnymi. 542 przypadki infekcji to więcej niż wszystkich innych stwierdzonych infekcji poza granicami Chin.

Mężczyźni częściej niż kobiety

We wtorek Chińskie Centrum do spraw Kontroli i Profilaktyki Chorób (CCDC) wydało największe od początku wybuchu epidemii podsumowanie dotyczące zakażeń koronawirusem. U ponad 80 procent zakażonych choroba przebiega łagodnie. Dane CCDC wskazują, że śmiertelność w prowincji Hubei, gdzie zaczęła się epidemia koronawirusa, sięga 2,9 proc. Z powodu koronawirusa częściej umierają mężczyźni niż kobiety.

Koronawirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę nazywaną COVID-19. Jej objawy to: gorączka, trudności w oddychaniu, a także nacieki w płucach. Na zakażenie wirusem najbardziej zagrożone są osoby z chorobami przewlekłymi takimi jak: schorzenia układu krążenia, cukrzyca, choroby układu oddechowego i nadciśnienie.

Śmiertelność względem terytorium (tvnmeteo.pl za CCDC)