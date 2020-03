Nie tylko mycie rąk. W walce z wirusami najlepiej wcale nie dotykać twarzy - 03-03-2020 Jak zwiększyć swoje szanse na zachowanie zdrowia? Nie dotykać twarzy. W obliczu występującego na świecie koronawirusa SARS-CoV-2 jest to szczególnie ważne. czytaj dalej

Na całym świecie odnotowano 90 932 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Najwięcej pojawiło się ich na terenie Chin kontynentalnych - 80 151. Na drugim miejscu znajduje się Korea Południowa, gdzie zakażonych jest 4812 osób.

Wśród pasażerów statku Diamond Princess zacumowanego u wybrzeży Japonii potwierdzono 706 przypadków zakażenia koronawirusem. Statek ten w statystykach traktuje się jak osobne terytorium. We Włoszech liczba zakażonych sięgnęła 2036. W Iranie odnotowano 1501 przypadków zakażenia. Jeszcze w poniedziałek rano informowano o 978 zachorowaniach.

NIE TYLKO MYCIE RĄK, JAK JESZCZE MOŻNA CHRONIĆ SIĘ PRZED KORONAWIRUSEM?

Koronawirus rozprzestrzenił się na około 70 krajów i terytoriów poza Chinami, w tym na ponad 20 państw w Europie. Kolejne kraje na świecie, w których odnotowano przypadki koronawirusa, to między innymi: Łotwa, Portugalia i Maroko.

Na całym świecie w wyniku choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa życie straciło 3119 osób. Jeśli chodzi o liczbę osób, które wyzdrowiały, jest ona obecnie szacowana na 48 173. Od 18 lutego liczba wyzdrowień jest większa niż liczba nowych zakażeń.

Dane liczbowe aktualizowane są na bieżąco. Wykresy aktualizowane są raz dziennie.

Całkowita liczba zakażeń koronawirusem poza Chinami (tvnmeteo.pl za worldometers.info)

Gdzie zmarło najwięcej osób

Najwięcej przypadków śmiertelnych odnotowano w Chinach. Zmarły tam 2944 osoby. Poza Chinami koronawirus zebrał największe śmiertelne żniwo w Iranie, gdzie życie straciło 66 osób. We Włoszech koronawirus zabił 52 osoby. Oznacza to, że w ciągu doby zmarło 18 osób. Na czwartym miejscu, jeśli chodzi o zgony w wyniku zakażenia SARS-CoV-2, jest Korea Południowa. Odnotowano tam 28 zgonów.

Najwięcej, bo 158 osób zmarło 23 lutego. Wtedy odnotowano również największy skok - dzień wcześniej wirus zabił sto osób. Wysoka śmiertelność została zanotowana też 12 lutego (146 ofiar), 14 i 15 lutego (po 143 ofiary) oraz 18 lutego (136 ofiar).

Największy spadek w dziennym bilansie ofiar zarejestrowano z 23 lutego (158 zgonów) na 24 lutego (zmarło 81 osób). Różnica wyniosła 77 przypadków.

Dzienny bilans ofiar śmiertelnych (tvnmeteo.pl za worldometers.info)

Wideo Najczęściej zadawane pytania w sprawie koronawirusa

Trendy w liczbie zakażonych

Najwięcej nowych przypadków koronawirusa na całym świecie, w tym w Chinach, pojawiło się 12 lutego. Zakażenie wykryto wtedy u ponad 14 tysięcy osób. Od tego dnia do 15 lutego obserwowano stopniowy spadek liczby nowych zakażeń. Liczba nowych zakażonych wzrosła nieznacznie 16 lutego, później znów zaczęła spadać, by wzrosnąć 20 lutego. W ostatnich dniach lutego liczba nowych przypadków zakażenia się wahała. Ostatniego dnia miesiąca potwierdzono 1989 nowych zachorowań. Następnie zanotowano nieznaczny spadek. 2 marca potwierdzono 1859 nowych przypadków zakażenia.

Nowe przypadki zakażenia koronawirusem (tvnmeteo.pl za worldometers.info)

Najbardziej gwałtowny wzrost nowych przypadków poza terytorium Chin nastąpił z 26 lutego (kiedy odnotowano 569 zakażonych) na 27 lutego, kiedy chorobę powodowaną przez koronawirusa zdiagnozowano u 956 osób. To wzrost o 387 przypadków. Do 1 marca obserwowano ciągły wzrost liczby nowych przypadków zakażenia. 2 marca nastąpił lekki spadek, kiedy to COVID-19 zdiagnozowano u 1734 osób (spadek o 41 nowych zachorowań).

Nowe przypadki zakażenia koronawirusem poza Chinami (tvnmeteo.pl za worldometers.info)

Zobacz wideo, jak rozwijała się epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 w pierwszych 36 dniach w porównaniu do świńskiej grypy, SARS i MERS:

Wideo Rozwój epidemii w ciągu pierwszych 36 dni

Prawie 40 tysięcy osób w szpitalach

Aktywne przypadki zakażonych koronawirusem to całkowity bilans uzyskiwany po odjęciu zmarłych i wyleczonych osób.

Szacuje się, że obecnie zainfekowanych jest 39 640 pacjentów. U ponad 32 tysięcy choroba COVID-19 przebiega łagodnie - stanowi to 82 procent przypadków. Stan ponad 7000 osób, co stanowi 18 proc. pacjentów, jest poważny lub krytyczny.

Aktywne przypadki (tvnmeteo.pl za worldometers.info)

Nowe przypadki oraz wyzdrowienia (tvnmeteo.pl za worldometers.info)

WHO: naszym największym zmartwieniem się epidemie poza Chinami

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zwróciła uwagę na to, że poprzedniej doby liczba nowych przypadków koronawirusa była dziewięciokrotnie większa poza Chinami niż w tym kraju.

- Epidemie w Korei Południowej, Iranie, Japonii i we Włoszech są naszym największym zmartwieniem - ocenił dyrektor generalny (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Dyrektor generalny powiedział, że we Włoszech wszystkie szczeble władzy są zaangażowane w walkę z rozprzestrzeniającym się zagrożeniem, a nadzór medyczny jest teraz wzmocniony.

Wcześniej poziom globalnego zagrożenia koronawirusem podniesiono do "bardzo wysokiego". Jak tłumaczył doktor Mike Ryan do spraw zarządzania kryzysowego z WHO, to najwyższy alert, jaki może wprowadzić organizacja.

Uruchomiona została infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Jest ona czynna całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.