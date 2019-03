Lis uwięziony w kurniku na noc. Zadziobały go kury

Kury z fermy drobiu w zachodniej Francji zadziobały liska, który dostał się do ich kurnika.

Uwięziony przez noc

Jak podają lokalne media, lis dostał się do kurnika na terenie szkoły rolniczej Gros-Chene w miejscowości Pontivy w departamencie Morbihan w poniedziałek wieczorem. W środku uwięził go automatyczny system obsługi drzwi, który zamyka je, gdy zachodzi słońce. W kurniku przebywały około trzy tysiące kur.

- Codziennie rano, około godziny 8-8.30, sprawdzam, czy w kurniku wszystko jest w porządku. We wtorek w kącie znaleźliśmy martwego lisa. Kurczaki były bardzo pobudzone, myślę, że zaatakowały go dziobami. Lis miał na szyi rany od dziobów - powiedział agencji AFP Pascal Daniel ze szkoły Gros-Chene. Lis był młody, miał od sześciu do siedmiu miesięcy.

Jak opowiadał Daniel, ostatnia wizyta lisa w kurniku, do której doszło około półtora roku temu, nie skończyła się pomyślnie dla kurczaków.