Lód wyszedł na drogę

Tornada nękają Stany Zjednoczone. Nie żyje pięć osób - 25-02-2019 Przez środkową częścią stanu Tennessee oraz przez północną Alabamę w czasie ostatniego weekendu przechodziły tornada. Niebezpiecznie było też w Missisipi. Nie żyje pięć osób. Suma opadów osiąga rekordowe wartości, rośnie stan wody w rzekach. czytaj dalej

Prawie 130 kilometrów na godzinę

Na podróżujących przez miejscowość Fort Erie, obok jeziora Erie, czeka nie lada utrudnienie. Pod wpływem stałego, silnego wiatru kra nawarstwia się i zsuwa na brzeg. W niektórych miejscach utworzyły się wysokie hałdy. Wchodzące na ląd zwały lodu blokują chodniki i niektóre ulice. Z powodu zagrożenia "wędrującymi" bryłami lodu lokalna policja zamknęła między innymi nabrzeżny parking samochodowy.

To wszystko za sprawą silnego wiatru, który wieje w porywach z prędkością dochodzącą do 130 kilometrów na godzinę.

- Wiatr tworzy duże fale, które wypychają wodę na brzeg. W Port Colborne, przy jeziorze Erie, odnotowano 127 kilometrów na godzinę, która jest prędkością spotykaną w huraganach - powiedział Mike Arsenault, meteorolog kanadyjskiej telewizji Global TV.

Gwałtowna pogoda w Kanadzie spowodowała też przerwy w dostawie energii elektrycznej. Jak podają służby, w niedzielę 35 tysięcy odbiorców nie miało prądu.