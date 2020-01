Lodowce zmieniły kolor. "Tragedia jednego kraju ma skutki uboczne w drugim"

"Jeżeli jesteście na wakacjach, musicie je przerwać i wyjechać". Pożary w Australii - 02-01-2020 Jeżeli jesteście na wakacjach, musicie je przerwać i wyjechać - taki komunikat dostali turyści na południowo-wschodnim wybrzeżu Australii. W tej części kraju mają wystąpić bardzo groźne warunki pogodowe sprzyjające dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia. Tragiczny bilans ofiar śmiertelnych pożarów w Australii wzrósł do 18 osób. czytaj dalej

W środę nad największą wyspą Nowej Zelandii - Wyspą Południową - unosiła się gęsta pomarańczowo-czerwona mgła. To mieszanina dymu i pyłów.

Karmelowe lodowce

W czwartek media obiegły zdjęcia karmelowych lodowców w Alpach Nowozelandzkich na terenie Parku Narodowego Westland Tai Poutini. Za zmianę ich koloru odpowiedzialne są szalejące w Australii ogromne pożary. Pył uniesiony w powietrze po pożarach przebył długą drogę i osiadł na nowozelandzkich szczytach. "Wpływ popiołów na lodowce może przyspieszyć ich topnienie " - napisała na Twitterze Helen Clark, była premier Nowej Zelandii. "Widać, jak tragedia jednego kraju ma skutki uboczne w drugim" - dodała.

Na poniższym zdjęciu widać dym i pył, które dotarły nad Nową Zelandię:

Zdjęcie satelitarne Nowej Zelandii (PAP/EPA/NASA WORLDVIEW HANDOUT)

Pożary spowodowały zabarwienie się lodowców na kolor karmelowy (Reuters)

Szybsze topnienie lodowców

Profesor Andrew Mackintosh, kierownik wydziału badającego Ziemię, atmosferę i środowisko na uniwersytecie Monash w Melbourne, zajmuje się tematyką lodowców od prawie 20 lat. Jednak nigdy w całej swojej karierze naukowej nie widział takiej ogromnej ilości pyłu, która osadza się na lodowcach.

- Pył jest dość często transportowany na nowozelandzkie lodowce, ale powiedziałbym, że jego obecna ilość jest zjawiskowa. Chyba nigdy nie widziałem czegoś takiego - powiedział profesor Mackintosh. - Niepokoi mnie widok tak dużej ilości materiału osadzającego się na lodowcach - dodał.

Według naukowca zmiana zabarwienia lodowców zmniejszy ich możliwość do odbijania światła słonecznego, a co za tym idzie - będą bardziej podatne na topnienie. Tempo ich topnienia może być wyższe o 20-30 procent. Mackintosh podkreśla jednak, że są to tylko jego szacunki. Tłumaczy, że biały kolor śniegu i lodu odbija promieniowanie słoneczne i tym samym ciepło, co spowalnia topnienie lodowców. Ale kiedy ta biel zostanie zabrudzona, lodowce mogą topnieć szybciej.