Poznajcie anakondę olbrzyma. Może być najdłuższa w Europie - 04-11-2019 Tropikalny klimat, temperatury powietrza i wody dochodzące do 30 stopni, a to wszystko w stolicy Austrii - Wiedniu. W takich warunkach żyje najdłuższy być może wąż w europejskim zoo. czytaj dalej

Odzyskać wolność

Życie amerykańskich policjantów bywa pełne niespodzianek. W poniedziałek dwóch zastępców szeryfa hrabstwa Placer w stanie Kalifornia natknęło się na ogromnego niedźwiedzia, który utknął w metalowym kontenerze na śmieci.

Mężczyźni musieli podejść niebezpiecznie blisko do śmietnika. Gdy okazało się, że to najsławniejszy w okolicy niedźwiedź, odetchnęli z ulgą. Jak zapewniło biuro szeryfa, funkcjonariusze mieli już z nim wcześniej do czynienia. Ze względu na białą łatę na piersi został nazwany Mister T-Shirt (z angielskiego - "Pan Koszulka").

T-Shirtowi, ważącemu blisko 200 kilogramów, wystarczyło otworzyć klapę kontenera. Po chwili zastanowienia niedźwiedź wyczołgał się z pojemnika o własnych siłach.