Ulewny deszcz i silny wiatr

Według informacji Narodowej Służby Pogodowej (NWS), huragan Lorenzo kieruje się na północny wschód z prędkością 41 kilometrów na godzinę. We wtorek wieczorem polskiego czasu znajdował się w odległości 620 kilometrów od wyspy Flores, należącej do archipelagu Azorów. Lorenzo ma kierować się w ciągu kolejnych dni w tym samym kierunku, ale z większą prędkością. Rano w środę lokalnego czasu huragan ma przejść obok zachodniej części archipelagu.

Żywiołowi towarzyszy wiatr wiejący ze średnią prędkością 155 km/h, co znaczy, że ma drugą kategorię w pięciostopniowej, rosnącej skali Saffira-Simpsona.

Synoptycy prognozują opady deszczu rzędu 25-50 litrów wody na metr kwadratowy, co może zagrażać powodziami. Niebezpieczeństwo stwarzać będą też huraganowe porywy wiatru.

W mocy są ostrzeżenia dla wysp Flores, Corvo, Faial, Pico, Sao Jorge, Graciosa, Terceira, Sao Miguel i Santa Maria.

"Mieszkańcy są przygotowani"

Mieszkańcy Azorów szykują się na nadejście Lorenzo. Zabezpieczają swoje łodzie i uszczelniają drzwi w sklepach przed zalaniami.

- Jesteśmy przyzwyczajeni do takich zjawisk, ale to jest trochę silniejsze - powiedział w rozmowie z agencją Reutera 58-letni Daniels Matos, który zabezpieczał swoją łódź w mieście Angra do Herosimo na wyspie Terceira.

- Nie jestem meteorologiem, ale ludzie mówią, że ten huragan będzie bardzo silny - relacjonował właściciel innej łodzi Francisco Reis. - Zobaczymy, czy za bardzo od niego nie ucierpimy - dodał.

Przedstawiciel obrony cywilnej Carlos Neves przekazał, że nadzoruje działania policji i wojska. Kieruje też większą liczbę lekarzy na wyspy, które mają ucierpieć najbardziej.

- Ten huragan uderzy w nas z dużą siłą, szczególnie w zachodnie wyspy. To będzie długa noc, ale jesteśmy przygotowani - powiedział Neves.

Prognozowana trasa huraganu Lorenzo (stan na wtorek, godzina 20) (NWS)

Odwołane lekcje

Lokalny rząd odwołał środowe lekcje w szkołach. Tego dnia zamknięte będą też urzędy. Na niektórych wyspach nie będą czynne porty morskie.

Azoryjskie linie lotnicze SATA prognozują, że utrudnienia dotkną w środę ponad tysiąc pasażerów podróżujących między Lizboną, a głównymi wyspami archipelagu.

Huragan zmierza do Azorów (NASA Earth Observatory)