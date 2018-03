Lotnisko w Genewie, francuskie autostrady, włoskie koleje. Długa lista "ofiar" zimy

Śnieg i mróz. Europa zmaga się z zimą - 28-02-2018 Silny mróz daje się we znaki nie tylko mieszkańcom Polski. W wielu miejscach Europy spadł śnieg, a termometry pokazały bardzo niskie wartości. czytaj dalej

Obfite opady śniegu nawiedziły Francję już we wtorek. Rozciągały się w poprzek północnej części kraju, ale sięgnęły także na południe. Śnieg pojawił się nawet na plażach Riwiery w południowo-wschodniej części kraju.

W związku ze śniegiem zamknięte zostało lotnisko w Montepellier, które usytuowane jest blisko linii brzegowej w departamencie Herault. W czwartek ruch lotniczy w tym porcie został częściowo wznowiony.

Uwięzieni na autostradzie

Na całą noc ze środy na czwartek została zamknięta autostrada A9 (łącząca południową Francję i Hiszpanię) między miejscowościami Orange i Narbona. Niektórzy, powracający z wakacji w Alpach, musieli pozostać w autach przez 18 godzin. Utknęły też liczne ciężarówki. Oblicza się, że około 1700 osób nocowało na autostradzie.

Wśród nich znalazła się Virginie z dwójką małych dzieci. - Nie mieliśmy żadnych informacji, nie widziałem policji ani żandarmerii, a kiedy zadzwoniłam na policję, skierowano mnie do strażaków, którzy powiedzieli mi, że nie są kompetentni w tej sprawie - skarżyła się w rozmowie z reporterami.

Do usuwania śniegu z dróg w regionie Herault skierowano 56 pługów śnieżnych i 73 robotników.

Nie tylko Francja

Państwowa agencja meteorologiczna Meteo France wydała już w środę ostrzeżenia drugiego stopnia w połowie kraju o niebezpiecznie wysokich opadach śniegu, oblodzeniem na drogach, silnym wiatrem oraz powodzią. W Herault obowiązywał najwyższy, czerwony alert.

Fala mrozów i opadów śniegu - nazwana przez media "Bestią ze wschodu" - powoduje utrudnienia komunikacyjne nie tylko we Francji.

Około 15 tysięcy domów mieszkalnych na wybrzeżach Morza Śródziemnego w czwartek rano nie miało prądu - poinformowała firma energetyczna Enedis.

W czwartek w szwajcarskiej Genewie lotnisko zostało zamknięte na kilka godzin w związku z bardzo trudnymi warunkami atmosferycznymi, szczególnie ze względu na intensywne opady śniegu. Odwołano ponad 40 lotów.

Silne opady śniegu we Włoszech doprowadziły do kolejnych zakłóceń w funkcjonowaniu kolei - które jeszcze nie do końca uporały się z kłopotami, jakie spowodował poprzedni atak zimy, na początku tygodnia.



We Florencji zamknięte zostały szkoły. Na północy kraju zakazano ruchu ciężarówek.

Paraliż komunikacyjny w dużym stopniu dotknął również Wielką Brytanię. Zamknięta autostrada sprawiła, że podróżni spędzili w samochodach nawet 17 godzin. Wyłączono z użytku lotniska oraz niektóre stacje kolejowe. Wstrzymano kursowanie niektórych pociągów i linii autobusowych.