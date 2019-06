"Myślałem, że UFO trafiło w Con Edison" - 28-12-2018 Niebo w Nowym Jorku rozjaśniło się w czwartek wieczorem niebieską poświatą. Spektakularne zjawisko wywołał wybuch transformatora w Astorii, czyli części nowojorskiego okręgu Queens. czytaj dalej

Na niebie w Kansas City pojawiło się kilka tajemniczych obiektów.

"Czy widzieliśmy UFO?" takie pytania zadawali widzowie dzwoniący do telewizji KMBC, będącej częścią grupy CNN.

Projekt Loom

Joe Lauria, meteorolog z telewizji WDAF-TV, również będącej częścią CNN stwierdziła, że zjawisko może być częścią projektu Loon. To projekt Google mający polegać na dostarczeniu internetu do najdalszych i najtrudniej dostępnych terenów poprzez wpuszczanie do atmosfery wielkich balonów przekazujących sygnał.

Teoria została obalona przez stację, która stwierdziła, że skontaktowała się z meteorologiem pracującym przy projekcie Loon i ten zaprzeczył jakoby obiekty miały coś z nim wspólnego.

"Nie mamy pojęcia co to jest"

Do sprawy włączył się Narodowy Serwis Pogodowy w Kansas City. Na swoim Twitterze zamieścił wpis, w którym przyznaje, że nie jest w stanie określić genezy zjawiska.

We honestly have no explanation for the floating objects over Kansas City. — NWS Kansas City (@NWSKansasCity) 21 czerwca 2019

Tajemniczy projekt wojskowy

Stacja KMBC przyznała później, że "kosmiczne" kule mogą być w rzeczywistości częścią testów lotniczych wykonanych przez Agencję do spraw zaawansowanych projektów obronnych (DARPA), która w poniedziałek umieściła trzy balony nad Cumberland w stanie Maryland.

Last night, DARPA launched 3 balloons from Cumberland, Maryland, in a flight test for the Adaptable Lighter Than Air prgm. Over next few days, ALTA will demonstrate capability for wind-borne navigation of a lighter-than-air vehicle over extended ranges. https://t.co/Og8dWCvszc pic.twitter.com/NjUB6Got94 — DARPA (@DARPA) June 18, 2019

William Joy, pracownik stacji KMBC napisał twitta, w którym poinformował, że rozmawiał z rzecznikiem DARPA, który potwierdził, że niezidentyfikowane obiekty to najprawdopodobniej należące do agencji balony.

#NEW: You can relax now! @DARPA spokesperson tells me given the position, it is likely one of their balloons in test flight. (@kmbc) https://t.co/pEQSeyNE9k — William Joy (@WilliamKMBC) 21 czerwca 2019

Wojsko nie wierzy w kosmitów

Pomimo że termin "UFO" wielu osobom kojarzy się z zielonymi kosmitami, w rzeczywistości niekoniecznie musi oznaczać przybyszów z innej galaktyki. Dla wojska to po prostu obiekt latający, którego nie udało się oficjalnie zidentyfikować. Może to być zarówno jakieś zjawisko naturalne zachodzące w atmosferze, jak i tajne uzbrojenie, dlatego władze poważnie podchodzą do wzmianek dotyczących UFO.

Oficjele z wojska spotkali kilku amerykańskich senatorów, włączając w to wiceprezesa Komisji do spraw Wywiadu Senatu Stanów Zjednoczonych. Podczas briefingu przedstawili oni raport wykazujący szereg sytuacji, w których amerykańskie wojsko natknęło się na niezidentyfikowane obiekty latające.

W rozmowie z New York Times kilku pilotów przyznało się do spotkania maszyn, które nie zostawiały po sobie widocznych smug z silnika, ani spalin.

Władze wojska jednoznacznie stwierdzają jednak, że nie wierzą w to, że z przestrzeni powietrznej USA korzystają obcy.