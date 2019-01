Na Litwie służby nie nadążają z odśnieżaniem - 05-01-2019 Burze śnieżne paraliżują południowo-wschodnią część Litwy. Nagły atak zimy doprowadził do wielu utrudnień na drogach. czytaj dalej

Paraliż w Austrii

Bawaria jest jednym z tych obszarów Niemiec, na który z impetem natarła zima. Władze lotniska w Monachium poinformowały w sobotę o odwołaniu około 90 lotów w związku z obfitymi opadami śniegu w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Według agencji dpa w sobotę odwołano około 10 procent rejsów. Monachijskie lotnisko ostrzega na swojej stronie internetowej przed możliwymi opóźnieniami i odwołaniem lotów ze względu na trudne warunki atmosferyczne.

Austria również zmaga się z gwałtownym atakiem zimy. W regionie Styria Górna wiele dróg zostało zamkniętych. W zaspach śnieżnych uwięzionych jest kilkaset osób. Nadmiar śniegu uwięził też 600 turystów w mieście Sölktal w powiecie Liezen. W miejscowości Sankt Johann am Tauern w powiecie Murtal ewakuowano 14 domów - może tam zejść lawina. Dwa z nich są niezamieszkałe, pozostałe są domami, do których turyści przyjeżdżają na wakacje.

Droga B320 została zamknięta na odcinku od miejscowości Trautenfels do Espang, co znacznie utrudnia poruszanie się samochodów osobowych i ciężarówek w tej okolicy. Opady śniegu doprowadziły do opóźnień pociągów.