Lwy usnęły na drodze. Koronawirus przywrócił im panowanie w Parku Narodowym Krugera - 17-04-2020 W Republice Południowej Afryki trwa narodowa kwarantanna z powodu koronawirusa SARS-CoV-2. Ludzie pozostają w domach, co wykorzystują dzikie zwierzęta. W Parku Narodowym Krugera na drodze zauważono śpiące lwy. czytaj dalej

Niegdyś na ulicach Hajfy dziki pojawiały się tylko w nocy, ale teraz ich wizyty odbywają się przez cały dzień. Zwierzęta przychodzą całymi stadami. Blokują drogi, przewracają śmietniki. Boją się ich zwierzęta domowe. Niektórzy mieszkańcy obawiają się, że dziki zaczną być agresywne.

- Boimy się wyjść, nawet wyrzucić śmieci. Nie wiemy, z której strony nadejdą - powiedział jeden z mieszkańców, akurat gdy w oddali wyłaniał się dzik. - Przychodzą i przewracają śmietniki. Właściwie czujemy się bezbronni - dodał.

Obawy, że się zadomowią

Mieszkańcy martwią się o to, że zanim pandemia minie, dziki przyzwyczają się do przychodzenia do miasta "o każdej porze". Obecnie, aby obronić się przed nieproszonymi gośćmi, mieszkańcy mogą zwracać się do odpowiedniego patrolu składającego się z działaczy na rzecz praw zwierząt, którzy przepędzają dziki.