Ludzie w szpitalach, pożary, ginące zwierzęta. Australia zmaga się z falą upałów

Ekstremalna fala upałów od tygodnia męczy Australię. Szesnaście osób trafiło do szpitali z powodu wysokiej temperatury.

Fala upałów w Australii. 49 stopni Celsjusza w dzień, 33 w nocy - 16-01-2019 Australia zmaga się z falą upałów. W niektórych miejscach nocą termometry pokazały nawet 33 stopnie. czytaj dalej

Według wstępnych odczytów australijskiej agencji meteorologicznej codzienna temperatura w kraju osiągała w ostatnim czasie ponad 40 stopni Celsjusza.

Synoptycy porównali panujące od tygodnia warunki do fali upałów z 2013 roku. Wtedy przez siedem dni słupki rtęci na termometrach wskazywały nieprzerwanie około 39 st. C.

Rekordowa temperatura

Rekordy padły w Town Tarcolla i Port Augusta w Australii Południowej. Termometry wskazały tam kolejno 49 i 48,9 st. C. W hotelu Empire w Cobar temperatura w piątek sięgnęła 50 st. C. Jedna z pracownic hotelu Britney-Lee Fazulla przyznała, że to najcięższa fala upałów, jakiej kiedykolwiek doświadczyła.

Chociaż ukrop najmocniej daje się we znaki w Nowej Południowej Walii, synoptycy prognozują, że w niemalże całej Australii temperatura może jeszcze wzrosnąć. W niektórych częściach kraju Australijczycy będą mogli zobaczyć na termometrach nawet o 14 st. C więcej niż zazwyczaj o tej porze roku.

Prawie 50 stopni w Australii. Uciekali przed piekielnym upałem, nie żyją - 30-12-2018 W ostatnich dniach w wielu miejscach Australii termometry wskazywały ponad 40 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Szkody

Jak podały australijskie władze, z powodu fali upałów w środę do szpitali trafiło 16 osób. W kilku stanach wydano ostrzeżenia, które miały nakłonić ludność - szczególnie starszych, dzieci i osoby przewlekle chore - do pozostania w domach oraz zminimalizowania wszelkiej aktywności fizycznej.

Fala upałów wywołała liczne pożary. Kilka z nich wybuchło w wysuszonych buszach Wiktorii, Tasmanii i Nowej Południowej Walii.

W związku z gorącem zginęło wiele osobników z rodzimej kolonii nietoperzy w Nowej Południowej Walii. Upał pozbawił życia też około miliona ryb z australijskich rzek. Również sady ciężko znoszą podwyższoną temperaturę - owoce szybciej się psują.

Meteorolodzy twierdzą, że około 10 rejestratorów temperatury na terenie całego kraju zostało uszkodzonych przez upał.

Skutki zmian klimatu

W ubiegłym tygodniu podano, że lata 2018 i 2017 znalazły się kolejno na trzecim i czwartym miejscu w rankingu najcieplejszych lat w Australii. Według raportu z ubiegłego roku przyczyną tak ogromnych upałów są postępujące zmiany klimatyczne.

Wzrost średnich temperatur