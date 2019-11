Ludzkie paznokcie zamiast rogów nosorożca. Nowy pomysł na walkę z kłusownictwem

Nosorożce białe północne są na granicy wymarcia. Teraz jest szansa na ratunek - 12-09-2019 Ostatni samiec nosorożca białego północnego umarł w 2018 roku. Na świecie pozostały już jedynie dwie samice, więc nie jest możliwe ocalenie tego podgatunku metodą naturalną. Naukowcy podjęli jednak próbę rozmnożenia metodą in vitro. czytaj dalej

Czarny rynek

Rogi nosorożców składają się głównie z keratyny, tak jak ludzkie paznokcie. Szwedzki fotograf wpadł na pomysł, aby zastąpić nimi rogi nosorożców. W Chinach i Wietnamie keratyna uważana jest za lekarstwo na wszystko, chociaż nie jest naukowo udowodnione, że posiada jakiekolwiek właściwości medyczne.

- Wiele osób nie wie, co się dzieje w Chinach i Wietnamie, gdzie róg nosorożca jest stosowany w tradycyjnej medycynie. Zabawne jest to, że ten lek, czyli róg nosorożca, składa się z dokładnie tego samego, co nasze własne paznokcie. Dlatego to robimy - prosimy ludzi o oddanie paznokci, z których potem zrobimy lek. Sprzedamy go Chinom i Wietnamowi jako zamiennik - tłumaczył Bjorn Persson, który regularnie podróżuje do Afryki i fotografuje tam dzikie zwierzęta. Dodał, że na czarnym rynku gram keratyny kosztuje 133 dolary, natomiast róg nosorożca 300 tysięcy dolarów.

Persson twierdzi, że zebrał już warte tysiące dolarów zapasy keratyny.