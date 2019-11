Ma uchronić Wenecję przed "wielką wodą". Czym jest system MOSE?

Woda wdarła się do krypty Bazyliki św. Marka. Wenecja pod wielką wodą - 14-11-2019 Sytuacja w Wenecji jest bardzo trudna - poziom wody wciąż wzrasta. Miasto zmaga się ze skutkami największej od 53 lat powodzi, która objęła 80 procent obszaru miasta. Zginęły dwie osoby. Woda wdarła się do krypty św. Marka w bazylice. czytaj dalej

Jeśli wszystko poszłoby zgodnie z planem, ostatniego zalania prawie 80 procent Wenecji najprawdopodobniej można byłoby uniknąć. W 1966 roku w mieście doszło do najgorszej w historii powodzi - woda sięgała wtedy 194 centymetrów. Już wtedy włoski rząd postanowił poprosić inżynierów, by skonstruowali plan stworzenia bariery na Morzu Adriatyckim, która pomoże ochronić to jedno z najbardziej malowniczych i podatnych na wysoki przypływ miast na świecie.

Budowa konstrukcji rozpoczęła się w 2003 roku, a jej ukończenie miało dokonać się w 2011 roku. Niestety, projekt nazwany MOSE (MOdulo Sperimentale Elettromeccanico) nie został ukończony z powodu opóźnień, skandali i problemów z przekroczonym budżetem.

Miało być 1,6 miliarda euro, wyszło prawie 5,5

Obecnie inżynierowie przewidują, że budowa systemu ochrony ma zostać ukończona pod koniec 2021 roku, a łączny koszt jej może wynieść prawie 5,5 miliarda euro. Dla porównania pierwotnie planowano, że MOSE będzie kosztował 1,6 miliarda euro.

MOSE to akronim od słowa "MOdulo Sperimentale Elettromeccanico", zwanego po polsku Eksperymentalnym Modułem Elektromechanicznym. Jego nazwa to nawiązanie do Mojżesza, który doprowadził do rozstąpienia się wód w Morzu Czerwonym, a tym samym umożliwił wyjście Izraelitom z Egiptu.

System MOSE składa się z 78 schowanych w wodzie mobilnych bram, które tworzą cztery bariery. Powinny aktywować się, gdy poziom wody w Morzu Adriatyckim podnosi się i stanowi zagrożenie dla Wenecji. Rozmieszczone zostały u trzech wlotów do laguny: dwie u wybrzeży wyspy Lido oraz po jednej przy miastach Malamocco i Chioggia. Mechanicy pracują obecnie nad tym, aby system unosił się nad taflę wody jednocześnie, gdy prognozowany jest przypływ powyżej 110 centymetrów. Wytrzymać mają przypływ o wysokości nawet trzech metrów.

Jak działają bramy systemu Mose (TVN24/Magistrato alle Acque di Venezia/Consorzio Venezia Nuov)

Tak wyglądają bariery systemu Mose (Reuters)





System MOSE - jak to działa?

Cztery bariery systemu MOSE, które zbudowane są z 78 metalowych konstrukcji, mają różne wymiary. Najmniejsza z nich (pomiędzy Lido i Treporti) ma wymiary 18,5 na 20 metrów i 3,6 metra grubości. Największa (przy Malamocco) ma wymiary 29,5 na 20 metrów i 4,5 metra grubości.

W normalnych warunkach, kiedy przypływ nie zagraża Wenecji, bariery są napełnione wodą i spoczywają na konstrukcjach. Kiedy prognozowany jest przypływ wody, do barier wprowadza się sprężone powietrze, które ma opróżnić je z wody. To powoduje obrót wokół własnej osi, wyniesienie ponad powierzchnię wody i powstrzymanie napływającej wody. Kiedy poziom wody w Adriatyku opada, bramy ponownie napełniają się wodą i opadają na swoje konstrukcje.

Rozmieszczenie czterech bram u wybrzeży Wenecji (NASA, tvnmeteo.pl)

Może nie wystarczyć

Niektórzy eksperci sądzą, że MOSE nie zostało zaprojektowane do tego, by radzić sobie z przewidywanym podnoszeniem się poziomu wód spowodowanym zmianami klimatu. Według raportu sporządzonego przez UNESCO pierwotne scenariusze dotyczące prognozowanego wzrostu wód w północnej części Adriatyku o 22 centymetrów, na których opierano budowę systemu, były zbyt optymistyczne.

Tak wygląda system bram, kiedy przypływ zagraża Wenecji (Reuters/Ministry Of Infrastructure And Consortium Venezia Nuova)