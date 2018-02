"Magiczna noc". Zachwycający spektakl na niebie

Zorza polarna rozświetliła norweskie niebo 22 lutego. Miejscowość Tromso, nad którą zostało dostrzeżone zjawisko, leży na malowniczej wyspie Tromsoya tuż za kołem podbiegunowym.

Mieszkańcy tego miejsca zmagają się z wyjątkowo surowym klimatem, który kształtuje się za sprawą silnego wpływu Prądu Zatokowego. Noc polarna trwa tutaj od 27 listopada do 19 stycznia, natomiast dzień polarny od 19 maja do 27 lipca.

"To była magiczna noc" - napisał na Twitterze internauta o nicku @msMagellan.

Dobrze znana naukowcom zorza polarna jest zjawiskiem świetlnym pojawiającym się na niebie w górnej atmosferze, w pobliżu biegunów magnetycznych planety. Związana jest z przepływem prądu w jonosferze.

Strumienie naładowanych cząstek, nazwane wiatrem słonecznym, są emitowane przez Słońce. Podczas rozbłysków nasza gwiazda wyrzuca większe ich ilości. Naładowane cząstki uchwycone przez magnetosferę Ziemi powodują natomias wzbudzenia atomów nad biegunami, czego skutkiem jest właśnie powstawanie zorzy.

Na Ziemi zorze są widoczne na wysokich szerokościach geograficznych, głównie za kołami podbiegunowymi.

Liczne zdjęcia i filmy obiegły media społecznościowe:

In Tromso today and hoping for some luck to see the lights again. Last night was magical! @CMVoyages pic.twitter.com/W6NtPaPx79

— MS Magellan (@msMagellan) 23 lutego 2018