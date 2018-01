Ponad 45 stopni. Tak gorąco, że nietoperze umierają na drzewach - 09-01-2018

Upały dotykają nie tylko ludzi, ale również zwierzęta. Smutną wiadomość przekazała australijska inicjatywa "Help Save the Wildlife and Bushlands in Campbelltown" - w niedzielę z powodu bardzo wysokiej temperatury zginęły setki rudawek. czytaj dalej