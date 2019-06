Maj był czwartym najgorętszym w historii pomiarów. W Europie wręcz przeciwnie

Planujesz wyjazd na wakacje? Zobacz, gdzie upał będzie nie do zniesienia - 23-06-2019 Nadchodzący tydzień przyniesie w Europie falę upałów - temperatura miejscami sięgnie 40 stopni Celsjusza. Na południu kontynentu padną rekordy wszech czasów. Również Francja spodziewa się w najbliższych dniach fali gorąca. czytaj dalej

Średnia globalna temperatura lądów i powierzchni oceanów w maju 2019 roku wyniosła 15,6 stopnia Celsjusza. Jest to o 0,8 stopnia więcej niż średnia temperatura z XX wieku, wynosząca 14,8 stopnia Celsjusza. To czyni tegoroczny maj czwartym najgorętszym majem w ciągu ostatnich 140 lat. Pierwsze miejsce zajmuje maj 2016 roku - informują naukowcy z amerykańskiej Narodowej Służby Oceanicznej i Atmosferycznej (National Oceanic and Atmospheric Administration).

Zeszły miesiąc był też 43. majem i zarazem 413. miesiącem, w którym odnotowano temperaturę powyżej średniej wieloletniej dla tego miesiąca.

Ciepłe regiony z wyjątkami

Rekordowo ciepłe majowe odchylenia temperatury od średniej wieloletniej dla tego miesiąca występowały w południowej części Afryki, zachodniej części Oceanu Indyjskiego, w Nowej Zelandii, Ameryce Południowej, Azji oraz na obszarze Oceanu Atlantyckiego i Spokojnego.

Wyjątkowo zimny maj. W prognozach "silne wahania temperatury i niestabilność atmosfery" - 16-05-2019 - Dałoby się odkręcić kurek z ciepłym powietrzem? - takie pytania zadają meteorologom Polacy zniechęceni zimnem. Jest nieprzyjemnie, ale taki czasem bywa polski maj. Kora śpiewała kiedyś "dzień za dniem pada deszcz, słońce śpi (…) zimny kraj, zimny maj…" - pisze dla nas synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. czytaj dalej

Średnia globalna temperatura lądu (bez wartości dla powierzchni oceanów) dla maja 2019 roku wynosiła 12,3 stopnia Celsjusza, czyli 1,2 stopnia powyżej średniej dla XX wieku, wynoszącej 11,1 stopnia Celsjusza. Ta wartość sprawia, że pod względem średniej temperatury lądu był to ósmy najcieplejszy maj w historii pomiarów.

Na Hawajach odnotowano najcieplejszy maj w historii. W Ameryce Południowej i Afryce maj był jednym z trzech najcieplejszych w historii pomiarów. Tymczasem Europa i Ameryka Północna miały najchłodniejszą majową temperaturę od 2004 i 2011 roku. Również na Karaibach maj był najchłodniejszy od 2009 roku.

O chłodzie, który w maju dotknął między innymi Polskę, pisała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. "Spływ chłodu o tej porze roku na ogół związany jest z zimnym mocnym wyżem skandynawskim. I w tym roku potężny wyż Neyvi wepchnął chłód nie tylko do Polski, gdzie temperatura nad ranem spadała miejscami na zachodzie przy gruncie do -3 st. C. Przymrozki sięgnęły nawet ciepłego na ogół południa Francji, gdzie w winnicach odnotowano przy gruncie -3 st. C, a jeszcze kilka dni temu nawet -6 st. C. Na Korsyce spadła masa śniegu. Zresztą Włosi i Francuzi coraz głośniej stwierdzają, że tegoroczny maj będzie najzimniejszym od wielu lat" - podkreślała synoptyk w połowie maja.

Wybrane zjawiska i anomalie w maju 2019 roku na świecie (NOAA)

Najbardziej zauważalne odchylenie od średniej temperatury lądu w maju odnotowano w różnych regionach Kanady i na Antarktydzie - gdzie temperatura była wyższa od średniej wieloletniej o około cztery stopnie Celsjusza.

Natomiast wartości niższe od średniej dla maja odnotowano w zachodniej części Stanów Zjednoczonych, centralnej i południowo-wschodniej Kanadzie oraz północnej i środkowej Europie. Tam temperatura była niższa od średniej dla tego miesiąca o 2,2 stopnia Celsjusza.

Odchylenie od średniej temperatury w maju 2019 roku (NOAA)

Zasięg lodu morskiego i pokrywy śnieżnej

Zasięg arktycznego lodu morskiego w maju 2019 roku był 8,5 procenta poniżej średniej z lat 1981-2010. Najniższy majowy zasięg lodu morskiego zarejestrowano w 2016 roku, wyniósł 10,3 proc. poniżej średniej.

Na Antarktydzie zasięg lodu morskiego w maju tego roku był 13 procent poniżej średniej dla lat 1981-2010. To rekord w historii pomiarów dla tego miesiąca.

Według danych z NOAA analizowanych przez naukowców z amerykańskiego uniwersytetu w New Jersey - Rutgers Global Snow Lab, zasięg pokrywy śnieżnej na półkuli północnej w maju był dziesiątym najmniejszym od 53 lat. Zasięg pokrywy śnieżnej w Ameryce Północnej i Eurazji był również poniżej średniej, oba zajmujące ósme miejsce w rankingu.