"Mają tylko cztery miesiące, więc są bezradne". Ich matka zginęła w wypadku

Zdjęli go z dachu. Gepard okazał się rysiem - 29-04-2019 Strażacy ze straży pożarnej w Orlando zdjęli z dachu swojej siedziby kotka. Zwierzę okazało się rysiem rudym. czytaj dalej

Departament ds. bezpieczeństwa publicznego Arizony (The Arizona Department of Public Safety) poinformował, że do wypadku doszło w poniedziałek na drodze stanowej nr 77 w miejscowości Dudleyville.

Kiedy policjanci przyjechali na miejsce wypadku, znaleźli matkę niedźwiedzi, która zginęła w wypadku. W pobliżu błąkały się jej młode. Z pomocą oficerów Departamentu Policji Hayden (HPD) załadowano dwa młode niedźwiedzie na tył radiowozu. Trzeci został schwytany przez pracownika departamentu ds. zwierzyny łownej i ryb w Arizonie.

Niedźwiedzie trafiły pod opiekę organizacji ratującej dzikie zwierzęta - Southwest Wildlife Conservation Centre (SWCC) w mieście Scottsdale. Kiedy podrosną, będzie szansa na przywrócenie ich naturze.

- Mają tylko cztery miesiące, więc są bezradne - powiedział James O'Brien z organizacji SWCC.