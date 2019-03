"Makowa apokalipsa". Fala turystów zalała kwitnące wzgórza

Do położonego w okolicach Los Angeles miasta Lake Elsinore przybyło w weekend około 100 tysięcy turystów. Przyciągnęły ich kwitnące maki, które pokryły Kanion Walkera. Do tak obfitego kwitnienia przyczyniła się wyjątkowo wilgotna zima w tym regionie.

Niestety, napływ tysięcy turystów nie mógł skończyć się dobrze. Wiele kwiatów zostało po prostu zadeptanych, a na parkingach toczyły się walki o wolne miejsce.

Mieszkańcy mówili wręcz o "makowej apokalipsie".

Kirstin Burrows, która mieszka w mieście od trzech lat, do ostatniego weekendu nie widziała takiego tłumu ludzi.

- Ostatnie "superkwitnienie" sprzed dwóch lat nie było tak imponujące. Teraz jest o wiele większe i wzbudza tak duże zainteresowanie, że aż dochodzi do dewastacji - powiedziała.

- Ludzie siedzą w kwiatach dla jednego zdjęcia. Wiem, że fotografia w makach jest wyjątkowa, ale w ten sposób rujnują je dla innych ludzi w przyszłości - powiedziała Melissa Waters, mieszkanka miasta.

Burmistrz ostatecznie zadecydował o zamknięciu parku w niedzielę dla turystów. W sieci zawrzało. - Depczesz kwiaty dla zdjęcia? Teraz je zamknęli. Nie warto było tego robić - można przeczytać pod zdjęciami turystów.

Kolejny problem związany ze wzmożonym ruchem turystycznym dostrzegł burmistrz Lake Elsinore Steve Manos. W związku z natłokiem przyjezdnych, auta zablokowały drogi dojazdowe, a w niedozwolonych miejscach urządzono parkingi.

- Ten weekend był nie do zniesienia w Lake Elsinore. To co miało być dobre, spowodowało niepotrzebne trudności dla całej naszej społeczności - przyznały władze miasta.

Burrows mówiła, że gdy jej mąż próbował dostać się do pracy w niedzielę, utknął na półtorej godziny w korku. - Naprawdę nie ma rozwiązania, aby poradzić sobie z napływem odwiedzających - dodała.

Zagrożeniem okazały się również grzechotniki, które wiosną są najbardziej aktywne. Przynajmniej jedna osoba została ugryziona.

W poniedziałek rano kanion w Lake Elsinore został ponownie otwarty. - Przetrwaliśmy pożary i powodzie, przetrwamy też kwiaty - powiedział burmistrz Manos.

Deptanie kwiatów nie jest jedynie przywarą Amerykanów. Niedawno w Tatrach rozkwitły dywany krokusów, a Tatrzański Park Narodowy, mając w pamięci tłumy turystów niszczących kwiaty z poprzednich lat, po raz kolejny ogłosił nabór do tak zwanego "krokusowego patrolu".

So hard to focus on dissertation writing with SoCal #SuperBloom in full glory! #naturemagic #flowerpeeping pic.twitter.com/71uUJqyIoQ — Joan Dudney (@dudney_joan) 18 marca 2019

You don't mind if I inundate you with prolific poppy pics this week, do you? #SonoranDesert #superbloom pic.twitter.com/0VuBmp394o — Melissa Crytzer Fry (@CrytzerFry) 18 marca 2019

respect the poppies and stay on the path #superbloom pic.twitter.com/KFOLO8IJFM — brooke🤩 (@brookayyy) 17 marca 2019

I hate those damn flower picking hippies. #superbloom pic.twitter.com/8GlBquNGNf — Pedro Luis Hughes (@ImPedroLH) 17 marca 2019

Mother nature is in her full glory for this #superbloom at Walker Canyon. California poppies, lupine, mustard. Breathtaking. pic.twitter.com/sTb7fhho2W — Meredith Ritner (@RitnerMeredith) 17 marca 2019