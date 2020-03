Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła, że epidemię koronawirusa SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19, można traktować jako pandemię. Poinformował o tym na konferencji prasowej w środę dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

- Światowa Organizacja Zdrowia ocenia tę epidemię przez całą dobę i jest głęboko zaniepokojona zarówno jej alarmującym poziomem rozprzestrzeniania się, intensywności jak i alarmującym poziomem braku działań - powiedział Ghebreyesus.

- Dlatego oceniliśmy, że COVID-19 może być charakteryzowany jako pandemia - kontynuował.

”We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic”-@DrTedros #coronavirus pic.twitter.com/JqdsM2051A — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020

Pandemia - a epidemia? Jakie są różnice?

Epidemia to występowanie w określonym czasie i na określonym terenie przypadków zachorowań lub innych zjawisk związanych ze zdrowiem w liczbie większej niż oczekiwana. Samo słowo z greckiego epi znaczy "na", a demos "lud".

Natomiast o pandemii mówimy wtedy, gdy choroba zakaźna rozprzestrzenia się w różnych środowiskach, na dużym obszarze, na różnych kontynentach w tym samym czasie.

- Pandemia to koncepcja, w której istnieje przekonanie, że cała populacja świata będzie prawdopodobnie narażona na tę infekcję, a potencjalnie część z nich zachoruje - mówił doktor Mike Ryan, dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia ds. programów ratunkowych.

Doktor Anthony Fauci, immunolog, dyrektor amerykańskiego Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych (US National Institute of Allergy and Infectious Diseases), zaznaczył, że nie ma konkretnej, naukowej i ostatecznej definicji pandemii.