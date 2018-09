Mangkhut zmierza nad Chiny. "Nadejdzie, kiedy wszyscy będą spali"

Tajfun Mangkhut przeszedł przez Filipiny i zmierza w kierunku Chin. Zginęło co najmniej 14 osób. Burza zrywała dachy, powalała drzewa i wywołała kilkadziesiąt osuwisk. Przyniosła też poważne powodzie.

Jak podaje Filipińska Agencja Atmosferyczna, Geofizyczna i Astronomiczna, tajfun Mangkhut uderzył w północny wschód największej filipińskiej wyspy - Luzon - w sobotę o godzinie 1.40 lokalnego czasu (w Polsce była to godzina 19.40 w piątek). Opuścił ten kraj mniej więcej 20 godzin później.

Mangkhut, który w chwili uderzenia był potworem, trochę zwolnił i utracił status supertajfunu (tak nazywa się tajfun, który ma najwyższą kategorię w pięciostopniowej rosnącej skali Saffira-Simpsona), ale wciąż jest potężny. Amerykańskie Centrum Ostrzegania przed Tajfunami z siedzibą na Hawajach klasyfikuje Mangkhuta jako huragan czwartej kategorii.

Centrum tajfunu znajduje się w odległości około 460 kilometrów na zachód od wyspy Calayan. Tajfun niesie ze sobą wiatr o średniej prędkości 145 kilometrów na godzinę, a w porywach wieje nawet do 180 km/h. Mangkhut ma około 900 kilometrów szerokości.

Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) nazwała go najsilniejszym cyklonem tropikalnym, jaki powstał na świecie w tym roku.

Trasa przejścia tajfunu Mangkhut (PAGASA)

Ofiary śmiertelne

Francis Tolentino, doradca prezydenta Filipin Rodrigo Duterte, przekazał, że co najmniej 14 osób zginęło w wyniku przejścia tajfunu.

Dwóch ratowników straciło życie, próbując udzielić pomocy osobom uwięzionym pod osuwiskiem. - Oprócz tych dwóch ofiar śmiertelnych, które zginęły w Baguio z powodu osuwiska, znaleźliśmy martwe ciało pływające w rzece Marikina, pod mostem, i najprawdopodobniej była to dziewięcioletnia dziewczynka - poinformował rzecznik prasowy filipińskiej policji - Benigo Durana.

Pięć osób zginęło w Baguio City - poinformował burmistrz tego miasta. Mauricio Domogan przekazał w rozmowie z CNN, że podobna liczba osób uznana jest za zaginione.

Niemal wszystkie budynki w mieście Tuguegarao - stolicy prowincji Cagayan - zostały w jakiś sposób uszkodzone - poinformowali przedstawiciele rządu. Uszkodzone zostało tam również lotnisko, które jest ważnym węzłem komunikacyjnym. To może utrudnić dotarcie pomocy humanitarnej na wyspę. Filipiński Czerwony Krzyż poinformował, że w Tuguegarao woda zalała ulice i domy. W wielu miejscach brakuje prądu. Jak powiedział gubernator Cagayan Manuel Maamba, służby ratunkowe usuwają zniszczenia.

Awarii uległy linie energetyczne. Z wieloma częściami wyspy Luzon nie ma kontaktu.

Ilang mga puno at outpost natumba na at nakahambalang sa kalsada sa Tuguegarao City dahil sa malakas na hangin at ulan dulot ng Bagyong Ompong pic.twitter.com/1OfXVRMpdW — Raya Capulong (@RayaCapulong) 14 września 2018

Jak przygotowywały się Filipiny?

Władze Filipin przekazały, że kraj był lepiej przygotowany na burzę niż w poprzednich latach. Ostrzeżenia zostały wydane dla wielu regionów, a podróże drogą morską i powietrzną były ograniczone. Odwołano loty, zamknięto szkoły, a wojsko czekało w gotowości.

- Byliśmy naprawdę przerażeni - mówiła cytowana przez agencję AFP Delaila Pasion, która opuściła swój dom. - Podczas poprzedniego monsunu połowa naszego domu została zniszczona, więc chciałam, żeby moje wnuki były bezpieczne - opowiadała.

Chiny na ścieżce

W Chinach, do których Mangkhut ma dotrzeć między niedzielą a poniedziałkiem, władze podniosły ostrzeżenie przed burzą do "żółtego", co jest drugiem w czterostopniowej skali ostrzeżeniem. Mieszkańcy zostali ostrzeżeni, że powinni zostać w budynkach. Wielu z nich przygotowało swoje domy na zbliżające się niebezpieczeństwo.

- Tajfun będzie bardzo groźny, ponieważ nadejdzie, kiedy wszyscy będą spali i mogą nie mieć drogi ucieczki. Dlatego poprosiliśmy mieszkańców, żeby opuścili miasto zanim zrobi się ciemno - mówił Antoine Li, przedstawiciel centrum ratunkowego w Tai O na wyspie Lantau.

Na nadejście tajfunu szykują się również południowe prowincje Chin kontynentalnych: Guangdong i Kuangsi - poinformowała chińska agencja meteorologiczna. W Guangdongu zbudowano ponad 3,7 tysiąca schronów, a ponad 100 tysięcy mieszkańców i turystów ewakuowano w bezpieczne miejsca lub odesłano do domów. Ponad 36 tysięcy łodzi rybackich wezwano do portów.

W związku z tajfunem odwołano również przejazdy szybkich pociągów pomiędzy Guangdongiem a sąsiednią prowincją Hunan, jak również pomiędzy miastami Kanton i Shenzhen a Hongkongiem.

Mangkhut (co po tajsku oznacza – owoc mangostanu) to 15. tajfun nawiedzający w tym roku Filipiny, gdzie znany jest pod nazwą Ompong.