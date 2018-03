We wschodniej Europie narciarze i snowboardziści w ramach białego szaleństwa mają... pomarańczowe widoki. Sprawił to pył znad Sahary.

Jak na Czerwonej Planecie

Po tym, jak niebo zapłonęło nad Grecją , pył saharyjski dotarł do wschodniej Europy. W miniony weekend, w połączeniu z wodą znajdującą się w atmosferze i ujemną temperaturą, zamienił się w pomarańczowy śnieg, który przykrył między innymi kurorty narciarskie.

Media społecznościowe zostały zalane zdjęciami kurortów narciarskich w pomarańczowej odsłonie. Zdjęcia pomarańczowego śniegu pochodzą z Rosji, Bułgarii, Ukrainy, Rumunii i Mołdawii. Zjawisko to sprawia, że to, co w rzeczywistości jest ośnieżonym stokiem narciarskim, przypomina powierzchnię Marsa. W takiej niecodziennej scenerii znalazł się na przykład kurort narciarski w rosyjskim mieście Soczi.

Eksperci twierdzą, że takie zjawisko występuje średnio raz na pięć lat, jednak w tym roku koncentracja pyłów jest większa niż zwykle. Chociaż wygląda intrygująco, pył saharyjski może być szkodliwy dla zdrowia, zwłaszcza dla osób z problemami z układem oddechowym.





Из-за песчаных бурь в Северной Африке и на Ближнем Востоке в Краснодарском крае снег окрасился в оранжевый и красноватый цвет.

Сочи ”Роза Хутор” pic.twitter.com/MuXyQGMZlu — Керчь 🌸 🇷🇺 (@anderernet) 23 marca 2018