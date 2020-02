W szalejących od września pożarach australijskiego buszu zginęło wiele koali. Później zagrożeniem były dla nich powodzie po ulewnych opadach deszczu. Personel zoo w pobliżu Sydney musiał je ewakuować. Teraz dziesiątki koali zginęły w trakcie wyrębu drzew.

W grudniu na plantacji drzew w stanie Wiktoria niedaleko miasta Portland na południowym wschodzie kraju wycięto eukaliptusy gałkowe będące naturalnym siedliskiem koali. Drzewa cięto w momencie, kiedy były na nich koale. Pozostawiono tylko kilka niezamieszkałych drzewostanów.

- Ludzie widzieli wiele martwych, pociętych na kawałki, spychanych przez buldożery na stosy koali - informuje organizacja ekologiczna Friends of the Earth Australia.

Friends, there is a distressing situation unfolding in Victoria and it has nothing to do with bushfires. Heartbreaking photos of injured and dead koalas from a razed Bluegum Plantation in Portland are circulating across social media. [thread] pic.twitter.com/vLOz0WH1xt — Animals Australia (@AnimalsAus) February 1, 2020

Uratować jak najwięcej

Organizacja do spraw ochrony zwierząt w Australii poinformowała, że wysłała na miejsce swoich pracowników, aby "uratować jak najwięcej tych cennych zwierząt". Około 80 koali, które ocalały, zostały zabrane z plantacji i otoczone opieką. Jak powiedział Andrew Pritchard z Departamentu Środowiska, wymagają rehabilitacji. Z kolei 25 koali zostało poddanych eutanazji.

- Zginęły matki i ich dzieci. Australia powinna się wstydzić - powiedziała mieszkanka okolicy.

Nie są znane szczegółowe informacje na temat firmy, która dokonała wyrębu drzew. Według przedstawicieli branży pozyskiwania drewna, wyrębu dokonano w listopadzie, a wykonawca przestrzegał wszystkich obowiązujących protokołów w celu ochrony zwierząt. Organizacja Animals Australia uważa jednak, że dokonano kilku naruszeń.

- Zgodnie z prawem, przedsiębiorstwa będące właścicielami tych plantacji muszą zapewnić opiekunów koali w celu ich zlokalizowania przed rozpoczęciem wyrębu, aby zwierzęta mogły zostać bezpiecznie usunięte i przeniesione - poinformowała.

Rozpoczęto dochodzenie w celu wyjaśnienia sprawy.