Sznurki, kubki, a nawet klapki

9,5-metrowy kaszalot spermacetowy został znaleziony u wybrzeży wyspy Kapota w prowincji Celebes Południowo-Wschodni, niedaleko Parku Narodowego Wakatobi na południowym wschodzie Indonezji - podały władze parku. Wakatobi jest popularnym miejscem wśród nurków. Słynie z bogactwa organizmów morskich, takich jak wieloryby i płaszczki.

Przyczyna śmierci ssaka nie jest znana, ale służby parku odnalazły w jego żołądku plastikowe butelki, torby, klapki, 115 plastikowych kubków oraz worek z ponad tysiącem sznurków.

To nie pierwszy taki przypadek w tym regionie. W czerwcu u wybrzeży Tajlandii znaleziono grindwala z 80 kawałkami plastikowych odpadów w brzuchu.

W walce z tworzywami sztucznymi

Według raportu organizacji pozarządowych Ocean Conservancy i McKinsey Center for Business and Environment z 2015 roku Chiny, Indonezja, Filipiny, Wietnam i Tajlandia odpowiadają za 60 procent plastikowych odpadów, które przedostają się do wód oceanicznych Ziemi.

Indonezja zajmuje drugie miejsce w rankingu krajów najbardziej zaśmiecających oceany, ustępując tylko Chinom. Indonezyjskie władze do 2025 roku mają przeznaczyć łącznie prawie miliard dolarów na redukcję użycia plastiku o 70 procent.

Plastik zalewa świat (Małgorzata Latos/PAP)

Plastik problemem także w Unii Europejskiej

Zmniejszyć użycie plastiku stara się także Unia Europejska. Władze UE chcą zwiększyć rynek tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Ma to zwiększyć użycie opakowań wykonanych z tak pozyskanych tworzyw sztucznych.

- To ważne, by więcej plastiku pochodzącego z recyklingu znalazło się na rynku - poinformował w oświadczeniu Frans Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej.

Władze Unii Europejskiej chcą, by do 2025 roku w państwach członkowskich w użyciu znalazło się 10 milionów ton plastiku pochodzącego z powtórnego przetworzenia. Plan dotyczący użycia plastiku na terenie UE zakłada również, że do 2030 roku wszystkie opakowania plastikowe mają pochodzić z recyklingu, a użycie opakowań jednorazowego użytku ma być zmniejszone.