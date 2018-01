Metrowe sople. 12 dni potężnego mrozu z rzędu

Na razie wystarczy pół godziny, by nabawić się odmrożeń. Widać ocieplenie - 07-01-2018 Mróz utrzymujący się w Stanach Zjednoczonych od końca grudnia zabił już ponad 20 osób i spowodował ogromne szkody materialne. Narodowa Służba Pogodowa daje iskierkę nadziei - w tym tygodniu ma nadejść ocieplenie. Temperatura będzie nawet o kilka stopni wyższa niż średnia. czytaj dalej

Nieoficjalnie sobota stała się dwunastym z kolei dniem, w którym najwyższa temperatura nie przekroczyła -7 stopni Celsjusza. Takiej sytuacji nie było w mieście od 1936 roku. Wcześniej wydarzyło się tak jeszcze w roku 1895.

Na jednym z magazynów firmy U-Stor-It zamarzły schody przeciwpożarowe. Z kondygnacji zwieszały się długie na ponad metr sople. Zamarzło również jezioro Michigan.

Najniższa temperatura w historii

Jak podaje Narodowa Służba Pogodowa, w regionie Chicago w Nowy Rok odnotowano najniższą maksymalną temperaturę w historii - na lotnisku O’Hare wynniosła -18 st. C. Poprzedni rekord padł w roku 1969, kiedy to było -15 st. C.

"Zima stulecia" trwa w Stanach Zjednoczonych od końca grudnia. Nad Zatoka Meksykańską temperatura spadała poniżej zera stopni. Miejscami napadało kilkadziesiąt centymetrów śniegu. Opady pojawiły się nawet na Florydzie, pierwszy raz od prawie 30 lat.