Mężczyzna przebrany za disneyowską księżniczkę wypchnął furgonetkę z zaspy

Burza śnieżna na wschodnim wybrzeżu Stanów. Miejscami ponad pół metra śniegu - 08-03-2018 Zimowa burza, która nawiedziła wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, wciąż przynosi opady mokrego i ciężkiego śniegu. Dotarła już nad Nową Anglię, zmuszając władze do zamknięcia szkół i pozostawiając setki tysięcy odbiorców bez prądu. To druga taka burza w tym tygodniu. czytaj dalej

Kiedy policjanci potrzebowali pomocy, z odsieczą ruszył 37-letni adwokat Jason Triplett. Wypchnął furgonetkę z zaspy. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że był przebrany za disneyowską postać - Elzę z "Krainy lodu".

Triplett wtorkowy wieczór spędzał w jednym z barów i nie przypuszczał, że stanie się gwiazdą internetu. Filmik, który nakręcił klient baru Christopher B. Haynes, ma na Facebooku ponad milion odsłon.

Mężczyzna nie traktuje swojej sławy zbyt poważnie.

- Wszyscy zapomną o tym do jutrzejszego południa - powiedział magazynowi "People". - Jeśli jest to jednak moje 15 minut, chciałbym wykorzystać je po to, by spotkać Adama Rippona [amerykańskiego łyżwiarza figurowego, który jako pierwszy w historii zimowych igrzysk olimpijskich sportowiec, otwarcie przyznający się do bycia gejem, zdobył medal - przyp. red.].