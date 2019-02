Miasteczko Guerneville "oficjalnie stało się wyspą"

Runął ponad stuletni most. Nie wytrzymał naporu rwącej rzeki - 26-02-2019

Z wyjątkowo uciążliwą pogodą zmagają się mieszkańcy Krety, największej greckiej wyspy. Gwałtowne ulewy i silny wiatr doprowadziły do podtopień i powodzi. Pod naporem wody zawalił się 111-letni most. Jest co najmniej jedna ofiara śmiertelna żywiołu. czytaj dalej