Miasto utonęło we mgle. Dziesiątki opóźnionych lotów

Pojawiła się, żeby zacząć powoli znikać - 07-07-2019 Powstała po trzęsieniu ziemi, otrzymała nawet swoją nazwę. Mała wyspa na Morzu Arabskim, bo o niej mowa, w ciągu kilku lat niemal zniknęła. Pozostał po niej jedynie ślad. czytaj dalej

W weekend niemal 50 lotów z portu lotniczego w Sydney było opóźnionych lub przekierowanych z powodu spadku widzialności do kilkuset metrów. Kilka lotów zostało również odwołanych.

Australijska służba pogodowa Bureau of Meteorology apelowała do kierowców, aby zachowali szczególną ostrożności na drogach.

Łagodny wiatr i wysoka wilgotność

Mgła to skondensowana para wodna, ograniczająca widzialność do co najmniej jednego kilometra. Początkowo uformowała się na zachodnich przedmieściach miasta, następnie dryfowała na wschód w kierunku wybrzeża i lotniska.

Powstaniu mgły sprzyjała znaczna wilgotność powietrza spowodowana dużymi opadami, delikatny wiatr i niska temperatura. Widzialność poprawiła się nad ranem polskiego czasu, jednak część pasażerów nadal musiała liczyć się z opóźnieniami lotów.