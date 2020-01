Miasto w izolacji. Śmiertelny koronawirus się rozprzestrzenia

Polska lekarka w Chinach: nie ma szans, żeby kupić gdzieś maseczkę - 23-01-2020 - Mieszkam w centrum Szanghaju, tam niestety nie można dostać jakiejkolwiek maseczki ani w aptece, ani w sprzedaży on-line, ani w zwykłym małym sklepie - mówiła w programie "Dzień na świecie" w TVN24 BIS Magda Górska, doktorantka na Uniwersytecie Medycznym w Tiencin. O to, jak Chińczycy radzą sobie z tajemniczym koronawirusem, pytał ją Mateusz Walczak. czytaj dalej

Według najnowszych informacji, liczba potwierdzonych zakażeń w Chinach wzrosła do 571 osób. 17 osób zmarło. Władze Chińskiej Republiki Ludowej obawiają się, że ze względu na wzmożone podróże spowodowane obchodami Chińskiego Nowego Roku, który przypada na 25 stycznia, liczby te będą rosły.

Na lotniskach w wielu chińskich miastach obowiązują nadzwyczajne środki ostrożności. Pasażerowie są między innymi poddawani bezdotykowemu pomiarowi temperatury.

Jak dotąd poza Chinami potwierdzono osiem przypadków zakażenia - cztery w Tajlandii i po jednym w Japonii, Korei Południowej, na Tajwanie i w USA.

Jak podaje agencja Reutera, w czwartek ma zapaść decyzja Światowej Organizacji Zdrowia odnośnie ogłoszenia Stanu Zagrożenia Zdrowia Publicznego o Znaczeniu Międzynarodowym (PHEIC).

PHEIC oznacza nadzwyczajne zdarzenie, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego innych państw poprzez rozprzestrzenianie się choroby na skalę międzynarodową lub ewentualnie wymagające skoordynowanej interwencji międzynarodowej.

Pochodzenie wirusa nie jest jeszcze ustalone, ale uważa się, że jego źródłem są nielegalnie sprzedawane dzikie zwierzęta na targu w mieście Wuhan.

Co wiemy o nowym koronawirusie:

Wirus nazywany jest 2019-nCoV i jest nowym, niezidentyfikowanym wcześniej typem koronawirusa;

Spośród wielu odmian koronawirusów jedynie sześć z nich potrafi atakować ludzi. Ten odkryty w Wuhan może być siódmym takim podtypem;

Naukowcy twierdzą, że najbardziej prawdopodobnym źródłem pochodzenia wirusa są zwierzęta, ale doszło też do jego transmisji między ludźmi;

Zakażenie wywołane nowym koronawirusem może się objawiać gorączką, kaszlem, spłyceniem oddechu i trudnościami w oddychaniu;

W związku z przypadkami zakażenia koronawirusem zaleca się, aby dobrze gotować mięso i jajka oraz unikać kontaktu ze zwierzętami i osobami, które wykazują objawy przeziębienia lub grypy.

Kolejki w sklepach, transport zawieszony

Podobny do SARS i MERS, ale dużo więcej o nim nie wiadomo. Ekspertka o koronawirusie - 21-01-2020 Koronawirus budzi coraz większy postrach w Azji. Według Katarzyny Pancer z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, najważniejsze jest teraz to, aby określić, jakie właściwości ma nowy wirus z chińskiego Wuhan i czy będzie łatwo rozprzestrzeniał się wśród ludzi. czytaj dalej

W czwartek o godzinie 10 czasu lokalnego (nad ranem polskiego czasu) działanie transportu miejskiego w Wuhanie zostało zawieszone. Nie kursują autobusy, metro, promy i kolej. Lotnisko dla pasażerów wyruszających z miasta również miało zostać zamknięte, jednak - jak podaje agencja Reutera, powołując się na chińskie media - niektóre linie nadal wykonywały loty. Rząd prosi, aby mieszkańcy nie opuszczali miasta, chyba że jest to szczególnie konieczne.

Mieszkańcy Wuhanu zaczęli masowo uzupełniać zapasy produktów żywnościowych, a półki w niektórych sklepach opustoszały błyskawicznie. Na stacjach benzynowych również pojawiły się długie kolejki.

Według agencji Xinhua zarządzającym atrakcjami turystycznymi i hotelami polecono zawieszenie wszelkiej działalności wymagających dużych zgromadzeń ludzi. Biblioteki, muzea i teatry ograniczają działalność i odwołują imprezy i spektakle.

Decyzję o całkowitym zawieszeniu od czwartku transportu miejskiego podjęły także władze miasta Huanggang w środkowych Chinach.

Zakażenia nowym koronawirusem na świecie (Maciej Zieliński/PAP/Reuters)

Przypadki poza Chinami

We wtorek obecność wirusa stwierdzono w Stanach Zjednoczonych. Co najmniej 16 osób, które miały bliski kontakt z trzydziestolatkiem, który wrócił z podróży do Wuhanu, jest monitorowanych.

W środę po południu prezydent Meksyku Andrés Manuel López Obrador poinformował o potencjalnym wykryciu wirusa na terenie stanu Tamaupilas na północy kraju. Podejrzenie drugiego zakażenia zostało wykluczone.

Nowy typ koronawirusa wykryto w chińskim mieście Wuhan w grudniu. Objawy choroby to: gorączka, trudności w oddychaniu, a także nacieki w płucach. Światowa Organizacja Zdrowia przesłała do szpitali na całym świecie wytyczne, dotyczące zapobiegania i ich kontroli zakażeń. Jak mówiła na antenie TVN24 BiS Magda Górska, polska lekarka mieszkająca w Szanghaju, przede wszystkim trzeba dbać o higienę, starannie przygotowywać posiłki oraz nosić maseczki, których jednak brakuje w sklepach.

>>> CZYTAJ WIĘCEJ

Tajemniczy wirus powoduje zapalenie płuc, które porównywane jest do zespołu ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej SARS, czyli nietypowego zapalenia płuc, pojawiło się ono po raz pierwszy w końcu 2002 roku w chińskiej prowincji Guangdong.