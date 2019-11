Miejscami leży 80 centymetrów śniegu

Przez weekend w Alpach przybyło śniegu. We francuskich miejscowościach Tignes i Val Thorens odnotowano 80 centymetrów świeżego opadu. W wielu innych kurortach pokrywa śnieżna wynosi od 30 do 60 centymetrów, a w nadchodzącym tygodniu spodziewane są kolejne opady. To dobra wiadomość dla amatorów sportów zimowych - w Val Thorens wyciągi mają być czynne od 23 listopada.

W Alpach otwartych jest już około 16 ośrodków narciarskich, głównie z dostępem do lodowców. Opadom śniegu towarzyszyły też porywy silnego wiatru - z tego powodu kilka ośrodków było tymczasowo zamkniętych.