Missisipi wylała. Mieszkańcy obawiają się powtórki "powodzi 500-lecia"

"Zrobiło dużo hałasu, mnóstwo rzeczy latało w powietrzu" - 02-06-2019 Jedna osoba zginęła, a co najmniej 28 zostało rannych w wyniku ataku tornada, które w czwartek przeszło przez środkowe i południowe Chile. Żywioł zostawił po sobie ogromne zniszczenia. czytaj dalej

Przedsiębiorcy i farmerzy w mieście West Alton w stanie Missouri przygotowują się na wielką wodę. Woda sięga szczytów wałów powodziowych, a sytuacja jeszcze się pogorszy. Według Narodowej Służby Pogodowej (NWS) we wtorek 6 czerwca poziom wody sięgnie prawie 11 metrów.

W tym tygodniu ewakuowano mieszkańców wiejskich terenów. Ci, którzy pozostali w swoich domach, liczą na to, że nie zobaczą powtórki z historii, kiedy w 1993 roku poziom w rzece Missisipi w okolicach miasta Saint Louis sięgnął prawie 15 metrów. Wydarzenie to nazwano Wielką Powodzią, a niektórzy mówią o powodzi "powodzi 500-lecia".

Najbardziej narażeni na katastrofalne skutki powodzi są rolnicy, którzy już wiosną ucierpieli z powodu dużych opadów deszczu. Niektórzy z nich nie mogli zasiać zbóż.

- Zwykle o tej porze roku kukurydza zasiana jest w 90 procentach, a teraz zasiana jest tylko w 36. Farmerzy są zdruzgotani - powiedziała Michele Morgan, której rodzina ma farmę w tym regionie. Ich gospodarstwo jest bezpiecznie, ale kobieta martwi się o tych, których obszary mogą być zalane. - Nigdy nie myślałam, że zobaczę tak wysoki poziom wody, jak ten w 1993 roku. Wzdłuż rzeki wybudowano wały przeciwpowodziowe, ale nie ma żadnych obszarów zalewowych. To jest prawdziwy problem dla ludzi, którzy tu żyją - dodała Morgan.

Jedyna stacja paliw

Jedną z takich osób jest Jon Jaouni, który prowadzi jedyną otwartą stację paliwową w West Alton. Dwie pozostałe musiały zostać zamknięte z powodu powodzi. Jauoni obawia się, że i jego spotka to samo. Ulokowana tuż przy rzece stacja w ciągu ostatnich dni zaopatrywała mieszkańców w paliwo do łodzi - jedyne źródło transportu, z którego można w tym regionie skorzystać. Jeśli wody powodziowe zmuszą go do zamknięcia stacji, bez paliwa do łodzi mieszkańcy zostaną uwięzieni w swoich domach.

- To jest stacja o dużej objętości. Jeśli fala do nas dojdzie, nic na to nie poradzimy - powiedział Jaouni.