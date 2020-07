Opublikowane statystyki stołecznego ośrodka badawczego potwierdzają, że wraz ze znoszeniem w Hiszpanii od maja obostrzeń nastąpiło "odmłodzenie" grupy wiekowej najbardziej podatnej na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2. O ile do maja w większości były to osoby powyżej 50. roku życia, to od czerwca dominują zakażeni w wieku od 15 do 29 lat.

Według raportu Instytutu Zdrowia im. Karola III, od 11 maja do 17 lipca w Hiszpanii potwierdzono ponad 25 tysięcy zachorowań. W grupie wiekowej od 15 do 29 lat zanotowano najwięcej infekcji, czyli 4292.

Przypadki zakażenia koronawirusem w Hiszpanii według grup wiekowych od 11 maja do 17 lipca (Instytut Zdrowia im. Karola III, tvnmeteo.pl za abc.es)

Jak zauważa dziennik "ABC" przesunięcie się przedziału wiekowego wynika z lekceważenia przez młodych podstawowych zasad sanitarnych oraz norm dotyczących przebywania w miejscach publicznych, na przykład zachowania dystansu społecznego.

Gazeta przypomina o licznych imprezach organizowanych w okresie wakacyjnym przez młodzież, których uczestnicy nie przestrzegają obowiązku noszenia masek ochronnych ani nakazanego odstępu pomiędzy osobami. O rozwagę i zachowanie ostrożności do młodzieży zaapelował ostatnio minister zdrowia Salvador Illa Roca.

Młodzi też trafiają do szpitala

Fernando Simón, dyrektor Centrum Koordynacji ds. Alarmów Zdrowotnych i Sytuacji Kryzysowych Ministerstwa Zdrowia w Hiszpanii, fakt bycia młodym nie gwarantuje braku poważnego przebiegu choroby i nietrafienia do szpitala.

Ośrodek badawczy odnotował, że młodzi pacjenci przechodzą COVID-19 zazwyczaj bez objawów lub mają jedynie bardzo lekkie symptomy choroby, dlatego mniej osób wymaga hospitalizacji. Jednak jak zauważył epidemiolog

3,6 proc. zakażonych w wieku od 15 do 29 lat musiało przejść hospitalizację, z czego 0,3 proc. znalazło się na oddziale intensywnej terapii.

Najcięższe objawy u seniorów

"Najbardziej cierpią tymczasem osoby powyżej 70. roku życia. (…) Wśród zakażonych osób w wieku 70-79 lat aż 20,8 proc. musiało być leczonych w szpitalach" - napisał "ABC" na podstawie danych madryckiego ośrodka badawczego. Seniorzy stanowią też zdecydowanie największą grupę wśród ofiar śmiertelnych koronawirusa w Hiszpanii. Ministerstwo zdrowia szacuje, że stanowią oni ponad 95 proc. wśród wszystkich zmarłych w tym kraju.

W Hiszpanii potwierdzono do tej pory ponad 317 tysięcy przypadków SARS-CoV-2. Zmarło blisko 30 tysięcy osób.

Nie tylko Hiszpania

Podobną tendencję jak w Hiszpanii zanotowano ostatnio także we Włoszech.

W lipcu (do 20 lipca) średni wiek osób, u których wykryto koronawirusa, wynosił 43 lata, a w marcu było to 61 lat. Kobiety stanowią 47 procent zakażonych. Wskaźnik ten spadł.

Według przedstawionych statystyk ponad 50 procent osób z pozytywnym wynikiem testu na SARS-CoV-2 ma od 19 do 50 lat. Około 10 procent to osoby do 18 lat. 22 procent zainfekowanych to ludzie w wieku 51-70 lat. Tylko 16 procent to osoby jeszcze starsze.

