Chilijskie władze rozpoczęły próby ewakuacji mieszkańców południowych regionów kraju w obawie przed wulkanem Villarica, który może potencjalnie wybuchnąć w ciągu kilku "dni lub tygodni".

Villarica jest położony w pobliżu popularnego kurortu Pucón i około 750 kilometrów na południe od stolicy kraju - Santiago. Władze zdecydowały się wydać pomarańczowe ostrzeżenie przed erupcją po tym, jak wulkan zaczął wydawać dźwięki i wyrzucać lawę we wtorek późnym wieczorem. Narodowy Serwis Geologii i Górnictwa (SERNAGEOMIN) poinformował, że obserwuje "znaczący" wzrost jego aktywności.

Ostrzeżenia

Jak powiedział Álvaro Amigo, szef krajowej sieci czujników wulkanicznych w SERNAGEOMIN, Villarica może wybuchnąć w ciągu "dni lub tygodni".

- W ciągu ostatnich dni zaobserwowaliśmy jego wzmożoną aktywność. Według prawdopodobnego scenariusza spowoduje to poważną erupcję - powiedział.

Władze zaapelowały do mieszkańców i turystów w Pucón, aby nie zbliżali się na odległość mniejszą niż dwa kilometry od szczytu wulkanu. Mogą się tam pojawić lawiny błotne, lawa, mogą też spadać odłamki skalne.

We wtorek kierownicy miejskiego ośrodka narciarskiego na stoku Villarica, który co roku przyciąga tysiące turystów, spotkali się z urzędnikami rządowymi, wojskowymi i policyjnymi w celu omówienia planów ewakuacyjnych.

Jak przebiega erupcja wulkanu? (Adam Ziemienowicz/PAP/DPA)

Miasto przygotowane?

Burmistrz Pucón, Carlos Barra, jest odmiennego zdania. Powiedział lokalnej gazecie, że od późnego wtorku aktywność wulkaniczna praktycznie ustała, a około 50 tysięcy turystów, udających się w te okolice na coroczne święta niepodległości Chile, nie powinni się niepokoić.

- To miasto jest przygotowane na tego typu wydarzenia, mamy wszystko oznakowane, miejsca spotkań, dobre drogi, turyści mogą dotrzeć pewnie - powiedział.

W Chile znajduje się drugi co do wielkości i aktywności łańcuch wulkaniczny. Pierwsze miejsce należy do Indonezji. Villarica jest zaś jednym z najbardziej aktywnych wulkanów Ameryki Południowej. W 2015 roku wybuchł powodując masowe ewakuacje. Nikt nie doznał wtedy poważnych obrażeń.