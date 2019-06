"Można było usmażyć jajko na mojej głowie"

Prognoza pogody na 16 dni: nadchodzi radykalna zmiana - 30-06-2019 Gorące, afrykańskie powietrze ustąpi pod naporem dużo zimniejszego z północy. czytaj dalej

- Zdecydowana większość naukowców zgadza się co do tego, że ten nasz klimat się zmienia, ociepla się i takich zjawisk jak fale upałów w przyszłości będzie coraz więcej - mówiła na antenie TVN24 Kinga Kulesza, klimatolog z Zakładu Klimatologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Fala upałów dotknęła wiele europejskich państw. Jak podaje agencja Reutera - we Francji z powodu upałów zmarły dwie osoby, w Hiszpanii dwie, a we Włoszech - trzy.

Ofiary i rekordy upałów we Francji

W sobotę w Pirenejach w regionie Ariege zmarł mężczyzna, który uczestniczył w wyścigu kolarskim. Jak poinformował prokurator, 53-latek rozbił się po tym, jak źle się poczuł. Policja bada dokładną przyczynę jego śmierci. Wyścig został przerwany, a kilku innych uczestników też zgłaszało problemy zdrowotne. Tego samego dnia na południu departamentu Vaucluse zmarł inny kolaż. Władze przypisują to fali upałów.

Wszystko to po pobitym rekordzie wszech czasów temperatury. W piątek po południu termometry na południu kraju pokazały 45,9 stopni Celsjusza. Czytaj więcej o rekordzie ciepła we Francji >>>>.

Skwar powoduje problemy z dostępem do wody, władze 25 departamentów wprowadziły reglamentacje. Taka pogoda doskwiera też francuskim winnicom. W departamencie Herault zaobserwowano rozległe straty.

Temperatura maksymalna we Francji 28 czerwca (PAP/EPA/METEO FRANCE HANDOUT)

Gorąco też w Hiszpanii

Upały doskwierają też Hiszpanom. W piątek w Gironie na północnym wschodzie kraju termometry pokazały 43,9 st. C. To największa wartość odnotowana w tym mieście w historii pomiarów. W prowincjach Toledo i Madrid płonęły lasy i tereny uprawne, od piątku spłonęło co najmniej 20 kilometrów kwadratowych. Duża część żywiołu została opanowana przez weekend.

Przeczytaj więcej o pożarach w Hiszpanii >>>

Wideo Pożary w Hiszpanii

"Wyścig przeciwko globalnemu ociepleniu"

Mamy coraz mniej czasu na działanie. "Inną opcją jest wyginięcie - całkowite i kompletne" - 29-06-2019 Fale upałów, rekordy temperatury, brak zasobów wodnych i susze - to realne konsekwencje postępujących zmian klimatu. Jak mówił meteorolog i geograf Michał Brennek w programie "Wstajesz i weekend", zmian nie da się już odwrócić, ale można je powstrzymać, aby nie zaszły dalej. czytaj dalej

We Frankfurcie odbył się wyścig triatlonowy. Organizatorzy ostrzegali uczestników przed niebezpieczeństwem przegrzania. W wydarzeniu udział wzięło trzy tysiące uczestników.

Zawodniczka ze Stanów Zjednoczonych Sarah True prowadziła, ale ukończyła swój bieg na kilometr przed metą. Przepłynęła w upale 3,8 kilometra oraz przejechała na rowerze 185 kilometrów. Kobieta musiała zrezygnować, pomogli jej sanitariusze.

- Czułem, jakby to był wyścig przeciwko globalnemu ociepleniu. Można było usmażyć jajko na mojej głowie - powiedział Sebastian Kienle, który ukończył wyścig jako drugi w męskiej sztafecie.

Takich zjawisk będzie więcej

W tym tygodniu Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) ogłosiła, że rok 2019 może stać się najcieplejszym rokiem w historii pomiarów, co oznacza, że okres 2015-2019 stanie się najgorętszą pięciolatką wszech czasów. Zdaniem WMO europejska fala upałów jest "absolutnie zgodna" z ekstremami spowodowanymi emisją gazów cieplarnianych.

Wideo Susza, pożary, braki w dostawie prądu. Afrykańskie upały w Europie