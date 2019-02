Mrozem malowane. Rosyjski "cold challenge"

Wylewanie z rozmachem wrzątku podczas mroźnej pogody staje się coraz popularniejsze w Rosji. Aura temu sprzyja - miejscami temperatura spada tam do -40 stopni Celsjusza.

Zabawa z wodą, nazwana "cold challenge" i polegająca na gwałtownym wylaniu ukropu w czasie mrozu, ma w Rosji coraz więcej entuzjastów, którzy rejestrują swoje wyczyny w mediach społecznościowych.

A pogoda tylko do tego zachęca. Na Uralu czy Syberii temperatura wynosi około -40 stopni Celsjusza, więc są to idealne warunki do takich rozrywek.

Jak podaje serwis pogodowy wetteronlie.de, w piątek około godziny 16 czasu lokalnego termometry w Deliankirze pokazywały -40 stopni Celsjusza. Podobnie było w Andriuszkinie i Wierchojańsku, tam temperatura spadła do -38 st. C.