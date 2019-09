Pościg za makakiem trwał kilka godzin. "Musieliśmy się trochę nabiegać" - 13-09-2019 Po ulicach Bukaresztu biegał makak japoński. Małpa uciekła właścicielowi, któremu teraz grozi więzienie, bo trzymanie tych zwierząt w Rumunii jest zakazane. czytaj dalej

W wiosce Kamyszewka na Uralu panuje plaga much. Aigul Gliewa, jedna z mieszkanek wioski, umieściła w internecie zdjęcie napisu "pomocy!" ułożonego z martwych much przyklejonych do kawałka kartonu. Kobieta w akcie desperacji udostępniła też w sieci wideo pokazujące koszmar, z jakim się zmaga.

Owady są niepokonane

Wioska, w której mieszka Gliewa, dosłownie "tonie" w muchach. W rozmowie z agencją Reutera kobieta przyznała, że walka ze skrzydlatymi intruzami to zajęcie, które nie ma końca. Tak samo twierdzą inni mieszkańcy wioski, mówiąc, że na muchy nie działają żadne sposoby.

- Muchy są wszędzie. To niemożliwe! Nie możemy ani wyjść do wychodka, ani wieszać prania na zewnątrz. Wszędzie śmierdzi - powiedziała Fleura Safetindowa, jedna z mieszkanek wioski.

Mieszkańcy uważają, że źródłem fetoru oraz insektów jest położona niedaleko ferma drobiu i o swoją trudną sytuację obwiniają jej właściciela. Jak żalą się mieszkańcy Kamyszewki, wyrzuca on odpadki w pobliżu miejsc zamieszkania ludzi, a to przyciąga owady. Aleksander Kuzjuberdin, właściciel farmy, przyznaje, że wina leży częściowo po jego stronie, jednak zapewnia, ze robi wszystko, by zminimalizować liczbę much.

- Staramy się mieszać odchody ptaków z ziemią w celu zmniejszenia liczby much. Jesteśmy pod stałym nadzorem przedstawicieli Federalnej Służby Nadzoru nad Wykorzystaniem Zasobów Naturalnych, oni monitorują naszą pracę - tłumaczył Kuzjuberdin.

Jak dodał, aby załagodzić tę trudną sytuację, na miejsce ściągani są pracownicy z innych firm.

- Oczywiste jest, że ferma drobiu ponosi częściową winę. Jednak w Wyszalinie i Derbiszewie, czyli innych pobliskich wioskach też są muchy - tłumaczył Kuzjuberdin.

Katastrofa ekologiczna

Jeden z mieszkańców Marat Abdulwalejew zwrócił uwagę na to, że nieprzyjemny zapach utrzymuje się w wiosce od kilku lat.

- Latem w upale nie da się tu oddychać. Mieszkańcy narzekają na fermę drobiu. Nie rozumiemy, dlaczego w okolicy, gdzie ulokowane jest duże gospodarstwo rolne, niezależnie od tego, czy jest to ferma drobiu, czy hodowla świń, ma miejsce taka katastrofa ekologiczna. Niech ktoś coś z tym zrobi - apelował Abdulwalejew.

Krzyk rozpaczy

Mieszkańcy obawiają się chorób i innych zagrożeń z powodu much. Na razie są jednak zdani wyłącznie na siebie.

- To jest krzyk rozpaczy. To niemożliwe, żeby codziennie pozbywać się tak wielu much z naszego domu. W środku są nasze dzieci. Muchy latają po domu, w którym jemy i śpimy. To jest po prostu niemożliwe. Są to absolutnie niehigieniczne warunki. Boimy się o nasze zdrowie - powiedziała Gliewa.