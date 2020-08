"Myślałem, że jest kotkiem". Mężczyzna uratował pumę z pobocza

Łoś ugrzązł w bagnie. Na pomoc ruszyli strażacy - 05-08-2020 Łoś ugrzązł w bagnie we wsi Wólka na Suwalszczyźnie. Z pomocą ruszyli mu strażacy. Jak się okazało, to drugie takie zdarzenie w tym miejscu w ciągu kilku ostatnich dni. czytaj dalej

Elber Guzman, rolnik mieszkający w kolumbijskiej prowincji Tolima, zauważył zwierzę, które wyglądało jak kociątko, na skraju autostrady i pomyślał, że zostało porzucone.

- Jechałem motocyklem, gdy zobaczyłem go na skraju autostrady. Myślałem, że jest kotkiem i podniosłem go, chciałem pomóc. Myślałem, że ktoś go porzucił - opowiadał Guzman. Przywiózł zwierzę do domu i był zaskoczony, gdy okazało się, że "kotek", którego trzymał przez wiele dni, jest pumą.

Dwumiesięczne młode

Mężczyzna zaczął podejrzewać, że nie jest to zwykły kot domowy, kiedy zwierzę wykazywało nietypowe zachowania. Z researchu, jaki wykonał w internecie, wychodziło, że ma w domu małą pumę. Dla pewności zadzwonił do weterynarzy. Potwierdzili oni jego przypuszczenia i zabrali kotka ze sobą. Oszacowali, że puma ma około dwóch miesięcy. Kiedy będzie mogła sama o siebie zadbać, zostanie wypuszczona z powrotem na wolność.

Puma, nazywana też kuguarem, to gatunek drapieżnego ssaka z rodziny kotowatych (Felidae). Zamieszkujące Amerykę Południową pumy występują w Kolumbii, Wenezueli, Peru, Brazylii, Argentynie i Chile.