Martwy szakal złocisty na Podkarpaciu. Zostanie poddany badaniom genetycznym - 07-04-2019 W lasach krośnieńskiego Nadleśnictwa Strzyżów znaleziono martwego szakala złocistego. W ostatnich latach, zarówno w Polsce, jak i w krajach sąsiednich, obserwuje się ekspansję tego gatunku. czytaj dalej

Szczeniaku szukają domu

Podczas zabawy w położonym we wschodniej części Słowenii lesie Beznovci dzieci znalazły szczeniaki. Myślały, że ktoś porzucił malutkie pieski, więc zabrały je do domu. Podczas wizyty u lokalnego weterynarza okazało się, że to szczenięta szakala złocistego (Canis aureus).

- W lesie były trzy szczeniaki. Jeden z nich prawdopodobnie uciekł. Dzieci nie wiedziały, że nie powinny ich dotykać. Zabrały je do domu na farmie - powiedział myśliwy Mihael Dervaric. - Pewnie myślały, że to młode psy, które ktoś wyrzucił i pozostawił w lesie - dodał.

Myśliwi próbowali przywrócić młode naturze i umieścili je z powrotem w lesie na noc. Mieli nadzieję, że matka po nie wróci. Niestety tak się nie stało. Teraz młode szakale o imionach Mišo i Miša szukają domu.

- Apelujemy, aby nie łapać dzikich zwierząt w lesie, nie dotykać ich, ani nie zabierać do domu - podkreślił Dervaric. Młodymi szczeniakami zainteresowany jest Instytut Leśny Murska Sobota.

Szakal złocisty to drapieżny psowaty, mniejszy od wilka, ale większy od lisa. Samce ważą od 7 do 15 kilogramów, samice są nieco mniejsze. Szakal, tak jak lisy, poluje przede wszystkim na gryzonie, zwłaszcza norniki. Dietę uzupełnia o owoce i padlinę.