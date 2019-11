Myszo-jelenie nagrane. Przez prawie 30 lat myślano, że wyginęły

Kiedyś na skraju wyginięcia, teraz ich populacja kwitnie. "To dobra wiadomość" - 20-10-2019 Długopłetwowce oceaniczne, zwane humbakami, w latach pięćdziesiątych XX wieku były prawie na skraju wyginięcia. Jak pokazują najnowsza badania, od tamtej pory dzięki działaniom ochronnym ich populację w znacznym stopniu udało się odbudować. czytaj dalej

"Byłem zaskoczony i rozradowany"

Grupa naukowców w Wietnamie, za pomocą kamery pułapki, nagrała zwierzęta zwane potocznie myszo-jeleniami (ang. mouse-deer, łac. Tragulus versicolor). To małe ssaki z rodziny kanczylowatych. Mają wielkość królików, ale są podobne do jeleni. Ostatni raz gatunek na łonie przyrody zaobserwowano prawie 30 lat temu. Eksperci do tej pory sądzili, że wymarło w wyniku polowań.

Wietnamski naukowiec z organizacji Global Wildlife Conservation An Nguyen przez lata zastanawiał się, czy te ssaki mogą nadal istnieć. Specjalista, wraz z dwoma kolegami - Barneyem Longiem i Andrew Tilkerem - przeanalizował wszystkie raporty z obserwacji tych ssaków. Opracowania pozwoliły rozstawić w wietnamskich lasach ponad 30 kamer wrażliwych na ruch.

Naukowcy prowadzili obserwacje przez ponad pięć miesięcy. W tym czasie zrobili prawie 1900 zdjęć. Efekt okazał się zaskakujący.

- Nie mieliśmy pojęcia, czego się spodziewać. Byłem zaskoczony i rozradowany, kiedy sprawdziliśmy kamery-pułapki i zobaczyliśmy kanczyla ze srebrnymi bokami. Przez lata zwierzę istniało tylko w naszej wyobraźni. Odkrycie, że zwierzę naprawdę występuje w przyrodzie, to pierwszy krok do tego, aby nie stracić go z zasięgu wzroku ponownie. Teraz musimy szybko wymyślić, co należy zrobić, by je ochronić - powiedział Nguyen.

Myszo-jelenie w wietnamskim lesie (Global Wildlife Conservation)

















Ważą do 4,5 kilograma

Na świecie znanych jest 10 gatunków zwierząt z rodziny kanczylowatych, większość z nich występuje w Azji. Pomimo tego, że potocznie nazywa się je myszo-jeleniami, kanczylowate nie są ani myszami, ani jeleniami, ale najmniejszymi żyjącymi współcześnie ssakami kopytnymi.

Kanczylowate są nieśmiałe i wiodą samotny tryb życia, poruszają się na końcach kopyt i mają dwa małe kły. Osobniki zwykle nie ważą więcej niż 4,5 kilograma.