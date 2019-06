Na Bałkanach Zachodnich żyje się krócej. Przez smog

Południe Polski wdycha trujący smog. Miejscami jest fatalnie - 23-03-2019 W wielu regionach Polski w sobotę wieczorem pojawił się smog. Najgorzej jest na południu kraju. czytaj dalej

Elektrownie węglowe powodem zanieczyszczeń

Raport został przygotowany przez Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) oraz instytucjami zajmującymi się zarządzaniem jakością powietrza w Albanii, Bośni i Hercegowinie, Kosowie, Czarnogórze, Macedonii Północnej i Serbii. Przeanalizowano w nim dane zbierane przez minimum 274 dni w roku.

Ludzie na Bałkanach Zachodnich, jak twierdzi raport, "są narażeni na koncentrację zanieczyszczeń powietrza należącą do najwyższych w Europie i przekraczającą do pięciu razy krajowe i unijne wytyczne". Główną przyczyną tak wysokiego poziomu zanieczyszczeń jest zdaniem autorów raportu brak dostępu do energii ze źródeł odnawialnych.



W krajach Bałkanów Zachodnich działa 15 elektrowni węglowych, z których część ma przestarzałe urządzenia i w pięciu krajach wypuszcza w powietrze dwutlenek siarki, tlenek azotu oraz pyły. Ponadto aż 88 proc. z 7,3 miliona budynków stosuje własne systemy grzewcze nieefektywnie zużywające energię.

Smog skraca życie

W 18 miastach objętych badaniem zanieczyszczenie powietrza przyczynia się do znaczącej liczby przedwczesnych zgonów - stwierdza raport.

Z raportu możemy dowiedzieć się, że zanieczyszczenie powietrza w miastach Bałkanów Zachodnich stanowi w 15-19 proc. przyczynę śmiertelności i skraca oczekiwaną długość życia o ponad rok.



W badanych miastach dzienne dopuszczalne poziomy narażenia na PM10 - cząsteczki sadzy i innych substancji były przekraczane przez 120 do 180 dni w ciągu roku. Liczbę takich dni w roku przepisy krajowe i unijne ograniczają do 35 w roku.