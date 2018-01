W ostatnich dniach na Cyprze spadł śnieg. To niezwykłe wydarzenie dla mieszkańców i turystów przebywających na tej śródziemnomorskiej wyspie.

Śnieg sprawił ogromną radość przede wszystkim dzieciom. Dało się lepić bałwany i pojeździć na sankach.

Opady wystąpiły w górskim regionie wyspy - w pasmie Troodos.

Średnia temperatura na wyspie w styczniu i lutym wynosi około 15 stopni Celsjusza w dzień i około 6 st. C w nocy. W regionach górskich średnia temperatura osiąga około 6-7 st. C w dzień i około 1 st. C w nocy. To najchłodniejsze miesiące w roku.

Temperatura wody w tym okresie wynosi około 17 st. C.

The #Troodos Mountains covered in snow… definitely amongst the most breathtaking views in #Cyprus. There is so much to do, such as visit the many #UNESCO World Heritage Sites, monasteries & churches in the area. During winter & when there’s good snowfall you can even try skiing! pic.twitter.com/l9yUvMsKck

— Cyprus Airports (@CyprusAeropolis) 22 stycznia 2018