Na ratunek humbakowi

Młodemu wielorybowi z pomocą przyszli policjanci i służby lokalnej administracji (New South Wales Department of Primary Industries). Akcja ratunkowa trwała kilka godzin, ponieważ służbom trudno było podpłynąć do humbaka i przeciąć sieć. Dostęp do niego blokowała matka, która co jakiś czas uderzała płetwą ogonową w wodę.

Jak podają australijskie media, wieloryb prawdopodobnie zaplątał się w sieć na rekiny w okolicach Queensland.

Biologia gatunku

Humbak (Megaptera novaeangliae), nazywany też długopłetwcem oceanicznym, to ssak z rodziny płetwalowatych w podrzędzie fiszbinowców. Dorosłe osobniki mogą mierzyć 14-17 metrów i ważyć 30-45 ton. Zwierzęta słyną z wydawania wyjątkowych "pieśni", które złożone są z niskich dźwięków, trwających około 10-25 minut. Naukowcy nie są pewni, czy te dźwięki są częścią godów, czy formą komunikacji.