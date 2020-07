Syberia rozmraża się i płonie. "Rekordowe upały" - 22-07-2020 Syberia, jeden z najzimniejszych regionów świata, płonie. - Mamy do czynienia z rekordowymi upałami - mówi Bogdan Chojnicki, klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zobacz materiał magazynu "Polska i Świat". czytaj dalej

W sobotę nieopodal miejscowości Longyearbyen na największej norweskiej wyspie Spitsbergen pomiędzy godziną 17 a 18 zmierzono temperaturę powietrza wynoszącą 21,7 stopnia Celsjusza. To rekord, odkąd prowadzi się pomiary. Tym samym o 0,4 st. C pobito poprzedni, ustanowiony ponad 41 lat temu, a dokładnie 16 lipca 1979 roku.

Longyearbyen zamieszkuje około dwa tysiące osób. To stolica archipelagu Svalbard, położona w odległości około 1300 kilometrów od bieguna północnego.

Lokomotywa ciepła się rozpędza

Jak zauważa agencja Agence France Presse, obecna temperatura na arktycznych wyspach Norwegii jest znacznie powyżej normy, która w lipcu wynosi 5-8 st. C. Wedle raportu norweskich władz średnia temperatura na Svalbardzie w okresie od 1971 do 2017 roku wzrosła o 3-5 st. C. Do końca obecnego stulecia będzie wyższa o 7-10 st. C w porównaniu do okresu 1970-2000, jeżeli emisja gazów cieplarnianych będzie znajdować się na coraz wyższym poziomie.



Według szacunków naukowców Arktyka ociepla się w tempie dwukrotnie wyższym niż reszta planety. W syberyjskiej części Arktyki tegoroczne wartości temperatury są o pięć stopni wyższe od średniej. Pod koniec czerwca w Wierchojańsku w Rosji zmierzono 38 st. C.