"Bestia ze wschodu" sprowadziła nad Wielką Brytanię i Irlandię zimową aurę. Temperatura poniżej zera i obfite opady śniegu doprowadziły w czwartek do dużych utrudnień komunikacyjnych. Na Kontakt 24 otrzymaliśmy od Was zdjęcia i nagrania obrazujące sytuację pogodową.

W niektórych regionach Wielkiej Brytanii do czwartku spadły nawet 32 centymetry śniegu, a termometry pokazały -10,3 stopnia Celsjusza. W związku z tym służba meteorologiczna w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii wydała najbardziej surowe, czerwone ostrzeżenie. Mieszkańcom objętych nim regionów zaleca się pozostanie w domach, ponieważ podróż może okazać się zbyt niebezpieczna.

- W ciągu nocy pojawiło się dużo śniegu i zamieci śnieżnych - powiedziała Clare Narir, meteorolog z Met Office.

Czerwone ostrzeżenie informuje o silnym wietrze i opadach śniegu, które mogą prowadzić do zablokowania dróg i znacznych opóźnień w komunikacji. Możliwe jest wystąpienie przerw w dostawie prądu.

Ostrzeżenia meteorologiczne w Wielkiej Brytanii (MetOffice)

Uwięzieni na drodze

Niespodziewany atak zimy spowodował opóźnienia na najważniejszych drogach, a kierowcy informowali lokalne media o kilkunastogodzinnych korkach na autostradach w Szkocji. W nocy ze środy na czwartek śnieżyca uwięziła setki ludzi w samochodach na autostradzie M80 między Glasgow a Edynburgiem.

- Około tysiąca pojazdów stało w bezruchu na odcinku 13 kilometrów - poinformowała szkocka policja.

- Jechałam do Mollinsburn. Opuściłam Edynburg o godzinie 14 w środę i właśnie wróciłam do domu o godzinie 8 w czwartek rano - powiedziała Lesley Forster, która była jedną z osób, które stanęły na autostradzie M80.

- Utknęłam na 17 godzin i nigdy nie byłam tak przerażona. Było bardzo zimno, byłam załamana - relacjonowała Forster.

Z kolei w hrabstwie Lincolnshire lokalna służba zdrowia poprosiła o wsparcie ze strony brytyjskich armii, które woziły lekarzy pojazdami z napędem na cztery koła.



Odwołane loty i pociągi

Na lotnisku Luton na północ od Londynu opóźnienia sięgały od 30 minut do nawet czterech godzin. Port lotniczy Heathrow musiał zawiesić funkcjonowanie szybkiego pociągu do centrum miasta.

W innych częściach kraju zamknięto tymczasowo m.in. lotnisko East Midlands w pobliżu Leicester oraz porty lotnicze w Edynburgu i w Glasgow, gdzie w środę wieczorem poproszono brytyjski Czerwony Krzyż o wsparcie setek pasażerów, którzy ugrzęźli w terminalu czekając na swoje loty.

W czwartek rano tymczasowo zamknięta została stacja kolejowa Paddington w Londynie, gdy śnieg zasypał perony i halę dworca. Wielogodzinne opóźnienia i odwołane pociągi odnotowano także na innych głównych węzłach kolejowych w brytyjskiej stolicy, między innymi King's Cross i Liverpool Street.

Southern Railways poinformowało, że do opóźnienia pociągów między Gatwick i Brighton przyczynił się sopel lodu o długości 2,5 metra znajdujący się w tunelu na trasie między tymi miejscowościami.

"Istny armagedon"

Na Kontakt 24 otrzymujemy nagrania oraz zdjęcia, na których widać bieżącą sytuację pogodową w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Reporter 24 Piotr napisał, że ciągle obowiązuje czerwony alert, a szkoły, sklepy, lotniska i transport publiczny nie funkcjonują.

"Istny armagedon. Ja jestem kierowcą i od wczoraj mamy pozostać w domach do odwołania. Mieszkam na wyspie odciętej od świata" - napisał Sylwester.

Z kolei Anna z Glasgow napisała: "Mamy zimę stulecia. Pada od dwóch dni. Jesteśmy na czerwonym alercie od wczoraj. 10 lat mieszkam w Glasgow i jeszcze takiej zimy tutaj nie było, najgorsze jest to, że wciąż pada. Żółty alert mamy do soboty. Autobusy, pociągi, urzędy, szkoły - wszystko zamknięte do odwołania".

Zobaczcie zdjęcia i nagrania, które otrzymaliśmy na Kontakt 24:

