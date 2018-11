Nadal szukają swoich bliskich, czekają na odpowiedzi. Ponad 630 osób na liście zaginionych

W każdej sekundzie pożar pochłania obszar wielkości boiska do futbolu. "Ogień jest jak ocean" - 14-11-2018

Kalifornia w ogniu, a eksperci przestrzegają: potężnych pożarów będzie coraz więcej i będą coraz trudniejsze do opanowania. - Dla mnie ogień jest jak ocean - tłumaczy bioklimatolog, profesor Park Williams, w rozmowie z amerykańskim portalem The Atlantic. - Jest tak potężny, że naprawdę nie mamy szans, by wiele mu zrobić - dodaje. czytaj dalej