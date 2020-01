Rośliny i zwierzęta giną w zastraszającym tempie. Mamy 10 lat, żeby je ocalić - 15-01-2020 Prawie jedna trzecia Ziemi musi znaleźć się pod ochroną do 2030 roku, a poziom zanieczyszczeń musi spaść o połowę, aby uratować dziką przyrodę - zaleca Organizacja Narodów Zjednoczonych. czytaj dalej

Według naukowców z NOAA odchylenie od średniej globalnej temperatury lądów i oceanów w 2019 roku było drugim największym od czasów rozpoczęcia prowadzenia pomiarów w 1880 roku. Z wyliczeń wynika, że temperatura była 0,95 stopnia Celsjusza wyższa niż średnia z XX wieku. To zaledwie 0,04 st. C mniej niż w rekordowym 2016 roku.

Należy podkreślić, że rok 2019 to 43. rok z rzędu (od 1977), w którym globalna temperatura przewyższa średnią z XX wieku. Pięć najgorętszych lat odnotowano od 2015 roku, a dziewięć z dziesięciu od 2005 roku. W XX wieku jedynym rokiem, który zmieścił się w "najgorętszej dziesiątce", był 1998.

Roczna globalna temperatura lądów i oceanów wzrastała w średnim tempie +0,07 st. C na dekadę od 1880 roku. Jednak od 1981 średni wzrost jest ponad dwukrotnie wyższy (+0,18 st. C).

Gorące lądy i oceany

Rekordowo wysoka średnia temperatura powierzchni lądów odnotowana została w różnych częściach Europy Środkowej, Azji, Australii, Afryce Południowej, Madagaskarze, Nowej Zelandii, Ameryce Północnej i wschodniej Ameryce Południowej.

Rekordowo wysoką średnią temperaturę oceanów obserwowano natomiast w części wszystkich oceanów, a konkretnie w części północnego i południowego Oceanu Atlantyckiego, zachodniego Oceanu Indyjskiego oraz północnego, zachodniego i południowo-zachodniego Pacyfiku.

Odchylenie od średniej temperatury lądów i oceanów w 2019 roku (NOAA)

Rok 2019 według WMO

Również według Światowej Organizacji Meteorologicznej rok 2019 był drugim najgorętszym w historii. Na pierwszym miejscu nadal plasuje się 2016 rok. Według WMO średnia globalna temperatura z 2019 roku była o 1,1 st. C wyższa niż średnia z lat 1850-1900, która odzwierciedla warunki przedindustrialne.

Pierwsze, niechlubne miejsce nadal utrzymuje 2016 rok, ponieważ wtedy świat doświadczył bardzo silnego zjawiska El Niño, które znacznie wpłynęło na wzrost temperatury.

Jak czytamy w komunikacie WMO, średnia temperatura w okresie pięcioletnim (2015-2019) i dziesięcioletnim (2010-2019) była najwyższa w historii. Od lat 80. każda dekada była cieplejsza od poprzedniej. WMO prognozuje, że ta tendencja utrzyma się ze względu na rekordowe poziomy emisji gazów cieplarnianych.

- Na obecnej ścieżce emisji dwutlenku węgla zmierzamy w kierunku wzrostu temperatury o 3 do 5 stopni Celsjusza do końca wieku - powiedział sekretarz generalny WMO Pettri Taalas.

Ostatni rok i dekada charakteryzowały się też cofaniem lodu, rekordowym poziomem mórz, upałami i ekstremalną pogodą. Wszystkie te zjawiska miały poważny wpływ na zdrowie i dobrobyt zarówno ludzi, jak i środowiska.

"Niestety spodziewamy się częstszego występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych w 2020 roku i kolejnych dekadach" - podkreślił Petteri Taalas. "2019 rok był najgorętszym i najbardziej suchym w Australii od czasu rozpoczęcia pomiarów" - stwierdził i dodał, że właśnie to przyczyniło się do rozprzestrzenienia pożarów lasów w tym kraju.

Wybrane znaczące anomalie klimatyczne i wydarzenia w 2019 roku (tvnmeteo.pl za NOAA)

NASA: drugi najgorętszy rok w historii

Zgodna z pozostałymi agencjami jest także NASA. Miniony rok według wyliczeń Instytutu Badań Kosmicznych Goddard (GISS) był 0,98 st. C cieplejszy od średniej z lat 1951-1980.

- Kończąca się dekada była najgorętszą dekadą w historii - powiedział dyrektor GISS Gavin Schmidt. - Każda dekada od lat 60. była cieplejsza od poprzedniej - dodał.

Średnia globalna temperatura wg NASA

Copernicus potwierdza

Swoje podsumowanie opublikował również Copernicus Climate Change Service (C3S), agencja specjalizująca się w obserwacji zmian klimatycznych, działająca w ramach programu Copernicus Unii Europejskiej.

W raporcie czytamy, że w skali globalnej rok 2019 był o 0,59 st. C cieplejszy od średniej z lat 1981-2010. Najgorętszy nadal jest 2016 (+0,63 st. C powyżej średniej). Trzecie miejsce zajmuje 2017 z anomalią na poziomie +0,54 st. C.

Odchylenie od średniej temperatury wg Copernicusa

Met Office: za nami najgorętsza dekada

To, że ostatnia dekada była najcieplejsza w historii, zauważa również Brytyjska Służba Meteorologiczna Met Office. Jej dane wykazują, że ostatnie pięć lat było najgorętsze w serii 170 lat.

Met Office informuje w swoim komunikacie, że z danych światowych wynika, że rok 2019 był drugim najgorętszym w historii pomiarów. Naukowcy z Met Office Hadley Centre, Jednostki Badań Klimatycznych Uniwersytetu Wschodniej Anglii oraz Brytyjskiego Narodowego Centrum Badań Atmosferycznych, opracowują również zbiór danych HadCRUT4, który jest wykorzystywany do szacowania globalnej temperatury.

Wynika z niego, że średnia dla 2019 roku wyniosła 1,05 st. C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej, przyjmowanego jako średnia z lat 1850-1900. Według tej klasyfikacji rok 2019 jest trzecim najcieplejszym w serii HadCRUT4.

Met Office podkreśla, że wszystkie trzy analizy (NASA, NOAA i HadCRUT4) zgadzają się, że ostatnie pięć lat było najcieplejszymi pięcioma od rozpoczęcia pomiarów. Dodaje również, że różnice wynikają w dużej mierze ze sposobu, w jaki traktowane są dane dotyczące regionów polarnych.