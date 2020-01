Najpierw dywany piasku, potem gradu. Aura nie ma litości dla Australii

"Zostawiłam otwarte okno i cały śnieg mam w środku" - 20-01-2020 W Polsce zimy na razie nie widać. Ale na brak śniegu narzekać nie mogą mieszkańcy kanadyjskiej Nowej Fundlandii. Spadło go tam tak dużo, że ulic i znajdujących się na nich samochodów w zasadzie w ogóle nie dało się zobaczyć. czytaj dalej

Burza z gradem dotarła do stolicy kraju - Canberry - w poniedziałek po południu. Ziemia pokryła się białymi kulami lodu. Ludzie uciekali w popłochu, szukając schronienia, a kierowcy zjeżdżali na parkingi podziemne, żeby ustrzec swoje samochody przed zniszczeniami.

Gradobicie trwało około 15 minut. Ale kule o średnicy około pięciu centymetrów wystarczyły, aby wybijać szyby w oknach. Według Australijskiego Biura Meteorologicznego burza zmierza teraz na wschód w kierunku nadmorskich miast Sydney, Wollongong i Newcastle. Mogą się tam pojawić niszczycielskie porywy wiatru, gradobicia i ulewny deszcz.

Burza piaskowa

Niecałe 24 godziny przed gradobiciem przez Nową Południową Walię przetoczyła się burza piaskowa. W ciągu kilku minut chmura wysokości co najmniej dziesięciu pięter "pochłonęła" budynki i zasłoniła niebo.

Burza najpierw uderzyła w miasto Narromine w centrum stanu, a następnie przeniosła się na wschód do miasta Dubbo. Stamtąd skierowała się na południe do miasta Parkes. Chmura była nie tylko wysoka, ale również długa - mogła się rozciągać na wiele kilometrów.

To pyłowe zjawisko zostało wywołane najprawdopodobniej przez gwałtowny wiatr w okolicy. W Perks wiało w porywach do 95 kilometrów na godzinę, a w Dubbo do 107 km/h. Połączenie wiatru z wyschniętą przez suszę glebą sprawiło, że pył i kurz z łatwością się unosił.

Pył z burzy piaskowej został zmyty przez deszcz, który spadł na Dubbo i Parkes. Opady były również ulgą dla strażaków, którzy od miesięcy walczą z pożarami na terenie Nowej Południowej Walii. Nie były jednak wystarczające, by ugasić wszystkie płomienie i zapewne nie będą wystarczające, by zakończyć trwającą od lat suszę.

Wideo Burza piaskowa przetoczyła się przez Australię

Ogień nadal płonie

Tegoroczny sezon pożarowy w Australii trwa od października. Od tego czasu zginęło 29 osób i - według szacunków Uniwersytetu w Sydney - nawet miliard zwierząt. Zniszczonych zostało ponad 2,5 tysiąca domów.

Kilka deszczowych i chłodniejszych dni zmniejszyło liczbę aktywnych pożarów. W niedzielę w Nowej Południowej Walii nadał płonęło 90 pożarów. Niestety, sprzyjająca strażakom pogoda nie będzie trwała długo. Według synoptyków upał i silny wiatr powrócą już pod koniec tygodnia.