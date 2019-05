Najsilniejszy od lat. Cyklon Fani niszczy budynki i zalewa miasta

Potężny cyklon Fani uderzy w Indie. Ewakuowanych ma być 800 tysięcy osób - 02-05-2019 Do Indii zbliża się potężny cyklon tropikalny Fani. Do tej pory ewakuowano 200 tysięcy osób z północno-wschodniego wybrzeża. Według synoptyków żywioł uderzy w piątek w stan Orisa. czytaj dalej

Jak poinformowały indyjskie władze, cyklon Fani, który w piątek około godziny 8 uderzył w wybrzeże stanu Orisa w Indiach, osłabł po zejściu na ląd. Według Tropical Storm Risk, organizacji zajmującej się monitorowaniem zjawisk pogodowych na Atlantyku, Pacyfiku i Oceanie Indyjskim, siła Fani jest klasyfikowana na czwartą kategorię w rosnącej pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona.

Wcześniejsze prognozy mówiły, że żywioł ma szansę przekroczyć linię brzegową dopiero w piątek wieczorem.

Władze stanu Orisa poinformowały, że ewakuowano około milion osób z obszarów najbardziej narażonych na skutki gwałtownej pogody. Wśród nich jest około 600 ciężarnych kobiet, które zostały przetransportowane do bezpieczniejszych regionów. Dzięki postępowi technologicznemu, meteorolodzy mogli z dużym wyprzedzeniem przewidzieć warunki pogodowe.

Na razie nie pojawiły się informacje o rannych w wyniku groźnej pogody.

Silny wiatr, ogromne opady

Cyklon przyniósł ze sobą porywy wiatru sięgające 200 kilometrów na godzinę. Wiatr łamał drzewa oraz zrywał linie energetyczne i dachy z budynków. Ulice opustoszałych miast Puri i Bhubaneswar pokryły się wodą z intensywnych opadów deszczu.

Szkoły i uczelnie w stanie Orisa są zamknięte. Na zniszczenia narażony jest jeden z lokalnych szpitali, jednak - jak podały władze - zarówno pacjenci, jak i personel są bezpieczni. 242 placówki medyczne otrzymały pomoc techniczną.

W piątek zamknięto również port lotniczy Bhubaneswar i lotnisko w Kalkucie. Nie funkcjonuje też kolej.

Cyklon Fani na zdjęciu satelitarnym

Prognozowana trasa cyklonu Fani (Joint Typhoon Warning Center)

Dotrze do Bangladeszu

Sezon na cyklony

Żywioł ma dotrzeć również do sąsiedniego Bangladeszu. Jak prognozują meteorolodzy, nastąpi to w sobotę, jednak do tego czasu cyklon znacznie osłabnie. Mimo to, jak podały władze, ewakuowano około 500 tysięcy osób.

Uważa się, że Fani to najsilniejszy cyklon, który dotarł do Indii od 2014 roku.

Sezon cyklonowy trwa w Indiach od kwietnia do grudnia. Burze uderzają w nadmorskie miasta i powodują ogromne straty, zarówno w Indiach, jak i w sąsiednim Bangladeszu.

Potężny cyklon, który w 1999 roku przeszedł przez stan Orisa, zabił blisko 10 tysięcy ludzi.